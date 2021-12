La cible de Liverpool, Dembele, prend enfin une décision sur l’avenir de Barcelone

L’ailier de Barcelone Ousmane Dembele a finalement pris une décision sur son avenir après des mois de spéculation sur une sortie potentielle des géants espagnols.

L’attaquant français, 24 ans, est dans la dernière année de son contrat au Camp Nou. Barcelone manque désespérément de puissance de feu éprouvée à l’heure actuelle. Lionel Messi et Antoine Griezmann sont partis cet été. La récente retraite de Sergio Aguero les a privés d’encore plus de puissance de frappe dans le dernier tiers.

En tant que tel, la sortie potentielle de Dembele en janvier était devenue un sujet de discussion majeur pour Barcelone et le nouveau patron Xavi.

Le 1er janvier, Dembele sera libre de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers avant un changement d’été. Alternativement, un prétendant pourrait proposer un transfert en janvier pour battre ses rivaux à sa signature.

L’élite anglaise avait tous pourchassé Dembele au cours des derniers mois. L’intérêt de Liverpool était le plus logique avec Mohamed Salah et Sadio Mane face à un mois de service à la CAN.

Manchester United et Tottenham ont également été présentés comme des prétendants potentiels ces dernières semaines.

Cependant, l’intention de Barcelone était de toujours lier Dembele à un nouvel accord.

Xavi n’a pas caché son admiration pour le joueur, le parler régulièrement dans ses conférences de presse.

« Je me sens à nouveau positif avec lui », a déclaré Xavi (via BarcaUniversal).

« Ousmane dit qu’il veut continuer, qu’il est heureux ici.

« Il s’agit de s’entendre avec son représentant. Il connaît l’importance qu’il aura s’il reste.

Les mots Xavi prennent effet avec Dembele

Maintenant, il semble que ces mots aient finalement convaincu Dembele de rester.

Selon Footmercato via Sport, Dembele est prêt à s’engager dans un nouvel accord de deux ans qui le maintiendra au Barca jusqu’en 2024.

Il est susceptible de signer pour un salaire inférieur à celui qu’il a écrit à son arrivée du Borussia Dortmund. Cela correspond à plusieurs autres stars de Barcelone et au milieu de leurs difficultés financières.

Tout compte fait, il est désormais susceptible de se voir confier un rôle de premier plan aux côtés de Xavi. De plus, il aura probablement la possibilité de subir à nouveau une révision de salaire à l’avenir s’il obtient de bons résultats.

Ils s’attendent à ce que l’accord soit signé dans les prochains jours et avant la fenêtre de janvier.

L’agent de Dembele est attendu au club cette semaine pour finaliser les formalités administratives avec Barcelone. Et sa prolongation mettra fin aux informations selon lesquelles le vainqueur de la Coupe du monde passera bientôt en Premier League.

Les finances de Barcelone révélées dans le swoop de Cavani

Pendant ce temps, Barcelone est prêt à ajuster son approche afin de finaliser le transfert d’Edinson Cavani, selon des informations.

La retraite de Sergio Aguero a laissé Barcelone chercher des renforts en janvier.

Déjà lié à une sortie cet été, Cavani a engagé son avenir jusqu’à la fin de la campagne. Mais il fait partie de ceux qui ont souffert depuis le retour de Cristiano Ronaldo.

Barcelone semble être son salut, bien que des doutes aient récemment été émis sur les chances de transfert en raison d’un obstacle contractuel. On a prétendu que Le Barça ne voulait lui offrir des conditions que jusqu’à la fin de la saison. Cavani, en revanche, préférerait s’inscrire jusqu’en 2023.

Maintenant, il semble qu’ils trouvent un terrain d’entente. Selon Gerard Romero, Barcelone fait maintenant une offre de 18 mois à Cavani.

Malgré leurs problèmes financiers, ils sont en mesure de lui offrir un salaire annuel de 3,5 millions d’euros jusqu’à la fin de la campagne en cours. De plus, il pourrait recevoir des primes de performance allant jusqu’à 1 M€. Pour toute la saison 2022-2023, son salaire s’améliorerait encore à 4 millions d’euros plus 1,5 million d’euros de compléments.

TyC Sports rapporte que Cavani a précisé que Barcelone était sa destination de premier choix. Dans cet esprit, il a refusé une nouvelle approche de Boca Juniors, qui voulait l’emmener en Argentine.

