La cible de Liverpool et Chelsea, Patson Daka, confirme “Je signe pour Leicester” avec des frais de transfert de Red Bull Salzburg qui devraient battre les records de Sadio Mane et Naby Keita

in

L’attaquant du Red Bull Salzbourg Patson Daka a confirmé qu’il rejoindrait Leicester City cet été, après avoir rejeté l’intérêt signalé de Liverpool et Chelsea.

Le trio de Premier League était lié au joueur de 22 ans, qui a terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur de la Bundesliga autrichienne.

.

Daka a remporté le soulier d’or de la Bundesliga autrichienne la saison dernière et a été récompensé par un transfert en Premier League

Daka a marqué 27 fois en championnat la saison dernière, réussissant 34 buts et 12 passes décisives dans toutes les compétitions, alors qu’il aidait Salzbourg à remporter son huitième titre de champion d’affilée.

Mais il semble maintenant qu’il fera passer sa carrière au niveau supérieur en Premier League cet été, après avoir affirmé qu’il rejoindrait Leicester.

Les vainqueurs de la FA Cup ont apparemment remporté une course contre Liverpool et Chelsea pour signer l’attaquant sur un contrat de cinq ans, dans le cadre d’un contrat d’une valeur de plus de “plus de 30 millions d’euros” – environ 25,7 millions de livres sterling – selon le média autrichien Krone Zeitung.

S’adressant à Krone, Daka a confirmé : « Je vais aller en Angleterre et déménager à Leicester City.

.

Daka a terminé la saison dernière avec 34 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues pour Salzbourg

« J’ai passé un bon moment ici, Salzbourg est devenue ma deuxième maison.

“Je serai toujours heureux de revenir ici, mais la Premier League a toujours été mon grand rêve.”

Son transfert sera important pour la Bundesliga autrichienne, car il battra le record de transfert de joueurs achetés dans l’élite.

Ce record est actuellement détenu par le milieu de terrain de Liverpool Naby Keita, dont le transfert au club frère RB Leipzig et la valeur de revente pour son déménagement ultérieur à Liverpool totalisant 29 millions d’euros [£24.9m] à Salzbourg.

La star des Reds Sadio Mane est la prochaine sur la liste, avec son déménagement à Southampton et la valeur de revente de son déménagement à Anfield pour 23 millions de livres sterling [£19.7m] direction le club autrichien.

getty

Les stars de Liverpool Mane et Keita seront rejointes par un autre ancien joueur du Red Bull Salzbourg en Premier League

.

Il est suggéré que Daka arrivera à Leicester en remplacement à long terme de Vardy

L’international zambien Daka rejoindra Leicester en remplacement à long terme de la légende du club Jamie Vardy, qui approche du crépuscule de sa carrière – ce que vous ne remarquerez pas dans ses buts continus.

Vardy a encore deux ans sur son contrat avec les Foxes et aura 35 ans au cours de la saison 2021/22, et a pourtant terminé la saison dernière avec 17 buts et neuf passes décisives, le tout malgré une opération à l’aine à mi-parcours de la campagne.

Son nouveau coéquipier entrant, Daka, a passé quatre ans à Salzbourg, où il a marqué 68 buts impressionnants en 125 matchs.