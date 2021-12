La cible de Liverpool et du Bayern Munich, Karim Adeyemi, marque son premier tour du chapeau en carrière alors qu’il n’a joué que 45 minutes pour le RB Salzburg lors de la victoire 5-0

Si les équipes n’étaient pas déjà intéressées par la signature de Karim Adeyemi du RB Salzbourg, elles pourraient bien l’être maintenant, après avoir marqué son premier tour du chapeau en carrière.

Le joueur de 19 ans n’a même pas commencé le match contre son compatriote de Bundesliga autrichienne WSG Tirol, entrant en tant que remplaçant en seconde période pour marquer trois buts lors d’une victoire 5-0.

Adeyemi est l’une des propriétés les plus chaudes d’Europe

Ce ne sera pas le tour du chapeau le plus sensationnel que vous ayez jamais vu, avec toutes ses frappes entrant et autour de la surface de réparation, mais cela montre qu’il sait clairement où se trouve le fond du filet.

Il a maintenant 14 buts en championnat cette saison, aidant Salzbourg à remporter la première place de sa division nationale et également en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Liverpool, ainsi que le duo allemand Bayern Munich et Borussia Dortmund, seraient intéressés par le jeune, qui a un contrat à Salzbourg jusqu’en 2024.

Cependant, s’exprimant après le match, l’attaquant dit qu’il est pleinement concentré sur son club actuel.

« Comme c’est si souvent le cas, rien n’est encore décidé et, comme je l’ai dit, je serai également à Salzbourg l’année prochaine, et c’est là-dessus que je me concentre », a déclaré Adeyemi.

« Comme je l’ai dit, je n’ai aucune tendance », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur un éventuel transfert.

« Mon esprit est ici à Salzbourg et j’attends avec impatience la Ligue des champions avec Salzbourg. Nous voulons tout donner là-bas.

Adeyemi ne serait pas le premier joueur à sortir de Salzbourg et à se faire attraper par Liverpool.

Adeyemi a fait ses débuts en Allemagne plus tôt cette année

Mane et Keita ont tous deux joué pour Salzbourg

Les champions d’Autriche ont également aidé le duo des Reds Sadio Mane et Naby Keita au début de leur carrière.

Pendant ce temps, Takumi Minamino a rejoint les Reds de Salzbourg en 2019 après avoir attiré l’attention de Jurgen Klopp lors d’un affrontement en phase de groupes de la Ligue des champions.