La cible de Liverpool, Ibrahima Konate, joue comme Virgil van Dijk, idole Sergio Ramos et court plus vite que quiconque au RB Leipzig

Avec toutes les discussions sur Dayot Upamecano, son partenaire arrière central du RB Leipzig, Ibrahima Konate, est un peu passé sous le radar.

C’était jusqu’à ce que des rapports aient émergé d’un éventuel déménagement à Liverpool pour le Français très apprécié.

La clause de libération de Konate devrait être fixée à 40 millions d’euros

L’expert en transfert Fabrizio Romano a récemment rejoint talkSPORT pour confirmer que les Reds sont en pourparlers avec l’agent de Konate au cours d’un déménagement estival.

« Ils sont en pourparlers avec le joueur sur le contrat et tout », a déclaré Romano à talkSPORT. «Il a une clause de libération avec Leipzig, qui veut 40 millions d’euros (34,2 millions de livres sterling).

«Ce n’est pas fait pour le moment, ils n’attendent que le joueur. C’est l’une des cibles de la liste, ils veulent un nouveau défenseur central cet été. Ce n’est certainement pas une affaire conclue.

Il a ajouté: «Liverpool est convaincu qu’il est l’un des meilleurs défenseurs centraux de l’avenir. Certains disent qu’il pourrait être meilleur qu’Upamecano à l’avenir. Imaginez le potentiel de ce joueur. »

Konate fait paraître petits géants physiques comme Robert Lewandowski

Le Français a un peu de tout

En effet, Konate est déjà considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Allemagne malgré son jeune âge.

Ayant reçu sa formation footballistique à l’académie du Paris FC, le défenseur a fait ses premiers pas dans le football professionnel à Sochaux en Ligue 2 et a rapidement fait tourner les têtes.

RB Leipzig a remporté la course pour sa signature en 2017 et Konate a été présenté à l’équipe par l’actuel patron de Southampton, Ralph Hasenhuttl, avant de s’établir comme un joueur important de la première équipe d’ici la campagne 2018/19.

Mais avec le monde apparemment à ses pieds avant même d’avoir 20 ans, la carrière de Konate a soudainement stoppé en raison de blessures.

Depuis le début de la campagne 2019/20, l’international français de la jeunesse n’a fait que 17 apparitions dans l’élite allemande, ce qui lui a valu le malheureux surnom d’« Ibruprofen » parmi ses coéquipiers du RB Leipzig.

Les problèmes de blessure de Konate sont bien documentés

Compte tenu de la crise paralysante de Liverpool à l’arrière cette saison, avec Virgil van Dijk et Joe Gomez souffrant de problèmes à long terme, quelqu’un avec le bilan de blessures de Konate peut ne pas sembler être l’idée la plus sage.

Mais à 34,2 millions de livres sterling, le défenseur du RB Leipzig pourrait encore se révéler être l’une des bonnes affaires de l’été si Liverpool peut le garder en forme.

Une figure imposante à 1,80 m et un sprinter rapide, il y a bien plus dans le jeu de Konate que la simple physicalité.

Ayant grandi en jouant au milieu de terrain, il peut également jouer de l’arrière avec un excellent sang-froid, ce qui en fait un ajustement parfait à Liverpool.

«Je ne suis pas né défenseur», a déclaré Konate à Bild en 2019. «J’ai longtemps été milieu de terrain et j’ai même joué comme attaquant. Et vous pouvez voir que j’en ai tiré quelque chose. Cela signifie que je peux aussi avancer un peu. »

Konate a joué pour la France dans la plupart des jeunes mais continue d’attendre sa première sélection senior

Il n’est pas surprenant que Konate puisse faire un peu de tout, étant donné qu’il se tourne vers le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos pour l’inspiration.

«Mon idole est Sergio Ramos. Pour moi, Sergio est comme Vegeta. Il travaille toujours », a déclaré Konate sur la chaîne YouTube d’UMM en février 2021.

«Sergio Ramos est Sergio Ramos et il travaille à chaque fois. C’est pour cette raison que je l’aime bien car il travaille à chaque fois et, pour moi, il est le meilleur défenseur du monde aujourd’hui.

Pendant ce temps, la capacité polyvalente de Konate a même conduit à des comparaisons avec la star de Liverpool, Van Dijk, que beaucoup considéraient comme le meilleur défenseur du football mondial avant sa blessure l’année dernière.

Guido Schafer, ancien coéquipier de Jurgen Klopp à Mayence et journaliste qui couvre actuellement RB Leipzig, a récemment déclaré au podcast Under The Radar: «C’est un très bon prix pour le joueur – il n’a que 21 ans et il est aussi bon que Dayot. Upamecano quand il est en forme. Ils sont absolument au même niveau.

Ramos n’est pas l’homme le plus populaire de Liverpool après un défi controversé sur Mohamed Salah lors de la finale de la Ligue des champions 2018

Les fans de Liverpool seraient ravis si une nouvelle signature n’avait que la moitié de l’impact de Van Dijk

«Il est grand, rapide, bonne technique et il est un peu Virgil van Dijk. Il est le chef, de manière positive, de la connexion française dans l’équipe de Leipzig, sur et en dehors du terrain. Il a appris l’allemand aussi vite qu’aucun autre gars.

«Il a un potentiel de très haut niveau. C’est un grand athlète, il a une bonne vitesse et il n’y a pas de plaquage idiot – c’est un joueur intelligent. Et au 100 mètres, Konate est le joueur le plus rapide du RB Leipzig.

«C’est un package potentiellement de classe mondiale. Il est vraiment bon en passes et cela vient de Julian Nagelsmann – il a besoin de joueurs capables de passer. Konate est le bon joueur pour [teams who play out from the back] et pour Liverpool.