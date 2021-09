La cible de Liverpool, Karim Adeyemi, était une menace contre Séville

in

Karim Adeyemi a attiré l’attention contre Séville malgré son échec lors de la rencontre de l’UEFA Champions League. Liverpool est censé vouloir l’adolescent.

Les yeux étaient rivés sur Karim Adeyemi contre Séville et il leur a certainement donné quelque chose à regarder. Le joueur de 19 ans a prospéré jusqu’à présent cette saison, avec déjà sept buts pour le RB Salzburg.

Il a même fait ses débuts en Allemagne pendant la pause internationale. Adeyemi ressemble vraiment à la prochaine grande chose qui sortira du club Austrain, suivant les traces prolifiques d’Erling Haaland et de Patson Daka.

Ceci, cependant, était son premier départ dans un match de groupe de la Ligue des champions. C’est parti à Séville – pas l’endroit le plus facile où aller – et ce fut certainement mouvementé.

Adeyemi a remporté trois pénalités en première mi-temps alors que Séville a eu du mal avec sa course. Les deux premiers sont venus de poussées maladroites, tandis qu’il a battu Bono au ballon en fin de mi-temps pour remporter le troisième.

L’adolescent a même intensifié pour prendre le premier – mais l’a mis large. Cela lui a malheureusement fait perdre son devoir de tireur de penalty, car son coéquipier Luka Sucic a marqué un but et raté l’autre.

Malgré le raté, Adeyemi a montré ce qu’il peut apporter, même au plus haut niveau. Il est plein de rythme et de course directe, capable de semer le chaos dans les défenses adverses.



Photo de Javier Montano/DeFodi Images via .

Et Liverpool aimera le look de ça.

Adeyemi contre Séville

Bild a rapporté la semaine dernière que Liverpool voulait Adeyemi. Transfermarkt a ensuite soutenu cela, affirmant qu’un déménagement en janvier était envisagé.

Il s’agit d’un joueur que Liverpool aurait suivi depuis 2018 – pas un nouvel intérêt, alors. Mais à mesure que la réputation d’Adeyemi grandit, la course contre la montre s’intensifie.

Liverpool voudra y entrer avant tout le monde, mais des performances comme celle-ci contre Séville ne font qu’attirer plus d’attention sur Adeyemi. Cela pourrait bien être en janvier ou en panne.

