La cible de Man City, Harry Kane, confirme qu’il retournera au terrain d’entraînement de Tottenham demain au milieu des retombées de la saga des transferts

L’attaquant de Tottenham Harry Kane a confirmé qu’il reviendrait au club samedi – insistant sur le fait qu’il n’a jamais refusé de s’entraîner.

L’attaquant des Spurs a publié une déclaration sur les réseaux sociaux abordant le sujet et a déclaré qu’il serait de retour à la base d’entraînement du club demain, comme prévu.

Twitter : @HKane

Kane dit qu’il retournera au terrain d’entraînement de Tottenham demain

Il a déclaré sur les réseaux sociaux : « Bien que je n’entre pas dans les détails de la situation, je tiens à préciser que je n’aurais jamais et n’ai jamais refusé de m’entraîner. Je retournerai au club demain, comme prévu.

« Cela fait presque dix ans que j’ai fait mes débuts avec les Spurs. Pour chacune de ces années, vous – les fans – m’avez montré un soutien et un amour total.

« C’est pourquoi ça fait mal de lire certains des commentaires qui ont été faits cette semaine, remettant en question mon professionnalisme.

«Je ne ferais rien pour mettre en péril la relation que j’ai avec les fans qui m’ont apporté un soutien indéfectible pendant mon séjour avec le club. Cela a toujours été le cas comme aujourd’hui. Harry.”

