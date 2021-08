La cible de Man City, Harry Kane, devrait être frappée d’une “amende importante” pour la non-présentation du terrain d’entraînement de Tottenham avec Daniel Levy “plus déterminé” à ne pas vendre de talisman de club

in

Harry Kane sera frappé d’une “amende importante” pour ne pas s’être présenté au terrain d’entraînement de Tottenham lundi, selon talkSPORT.

L’as anglais, 28 ans, devait rejoindre ses coéquipiers après sa courte pause suite à la fin de l’Euro 2020, où l’Angleterre a été battue par l’Italie en finale.

.

Kane aurait irrité Tottenham avec sa non-présentation sur le terrain d’entraînement

Manchester City est prêt à payer plus de 100 millions de livres sterling pour l’attaquant anglais, qui a encore trois ans sur son contrat actuel.

Concernant les derniers développements, le journaliste de talkSPORT, Alex Crook, a déclaré à Drive: «Cela a tous les signes d’un divorce très désordonné.

“Nous avons appris plus tôt dans la journée que Harry Kane n’était pas revenu sur le terrain d’entraînement de Tottenham, comme prévu.

« Il ne devait pas s’entraîner, mais il devait se présenter et subir un test COVID-19 et divers tests sanguins, il ne s’est pas présenté et Tottenham refuse de commenter cette situation.

“Maintenant, nous comprenons que Harry Kane sera frappé d’une amende importante pour ses actions et que cette amende pourrait augmenter plus il reste loin de l’entraînement.”

.

Levy est un opérateur très astucieux sur le marché des transferts – dont Kane n’est que trop conscient

Crook dit que Kane s’est essentiellement “mis en grève” pour passer à l’Etihad, mais ces tentatives n’ont fait que rendre le président Daniel Levy encore plus déterminé à conserver son atout vedette.

Il a poursuivi : « Effectivement, Harry Kane s’est mis en grève pour tenter de forcer un mouvement hors du nord de Londres après que Daniel Levy, aux yeux du camp de Kane, soit allé à l’encontre d’un gentleman’s agreement qui a été conclu l’été dernier selon lequel il serait autorisé à partir. si Tottenham ne gagnait pas de trophée.

“Kane pense qu’il devrait être autorisé à partir et Manchester City est très désireux de le signer et est prêt à payer plus de 100 millions de livres sterling.

“Ce qu’on m’a dit, c’est qu’Harry Kane est devenu AWOL et que le refus de s’entraîner n’a fait que rendre Daniel Levy plus déterminé qu’il ne sera pas forcé de vendre.”