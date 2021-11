L’empreinte de Ralf Rangnick sur le football moderne est évidente.

Jurgen Klopp, Ralph Hasenhuttl et Thomas Tuchel sont tous des partisans du style pressant du football qu’il a mis au premier plan du football allemand il y a plus de 20 ans.

Rangnick a été lié pour devenir le nouveau manager de United

Et maintenant, Rangnick pourrait suivre ses anciens protégés en Angleterre et enfin figurer en Premier League à la troisième demande.

Alex Crook de talkSPORT a affirmé que Rangnick pourrait être un candidat à la succession d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford à court terme.

Rangnick, qui est actuellement responsable des sports et du développement de la partie russe du Lokomotiv Moscou, a également été lié à un poste dans la hiérarchie de United.

L’Allemand, qui a également été directeur sportif du RB Leipzig et du Red Bull Salzburg, avait déjà été une cible pour les Diables rouges en 2019.

Ragnick a également été pris en considération par Chelsea après avoir licencié Frank Lampard en janvier de cette année, mais il a repoussé les avances du club.

Rangnick a été approché par Chelsea avant que son ancien protégé Tuchel ne prenne en charge

Le joueur de 63 ans s’est entretenu avec les chefs des Blues Marina Granovskaia et Petr Cech, mais ne s’est vu proposer un contrat que jusqu’à la fin de la saison.

Il a déclaré au Times : « J’ai dit : ‘J’adorerais venir travailler avec vous, mais je ne peux pas le faire avant quatre mois. Je ne suis pas un entraîneur intérimaire ».

« Pour les médias et les joueurs, vous seriez le » manager de quatre mois « , un canard boiteux, dès le premier jour. »

Chelsea a fini par nommer Tuchel, le compatriote de Rangnick, qui a mené le club à son deuxième titre de Ligue des champions en quelques mois seulement.

Rangnick a ajouté : « Thomas est devenu un entraîneur à travers moi. Il était mon joueur à Ulm et a dû terminer sa carrière à cause de problèmes de genou.

«Je lui ai donné un poste d’entraîneur des moins de 15 ans. Il n’avait même pas l’intention d’être entraîneur, il travaillait dans un bar à Stuttgart.

Rangnick a supervisé l’ascension de Timo Werner et Naby Keita

L’ascension de Rangnick à l’un des esprits les plus respectés du football est loin de la dérision qu’il a reçue lorsqu’il a fait ses débuts avec sa philosophie.

En 1998, l’ancien entraîneur de la deuxième division d’Ulm a présenté son approche tactique à la télévision allemande et lui a valu le surnom de « professeur de football ».

Le surnom est rapidement passé de la moquerie à l’acclamation alors que le football de Bundesliga transformé par gegenpressing et plus tard une grande partie de l’Europe.

La tâche de revitaliser United serait probablement une tâche que Rangnick apprécierait en fonction de la carrière qu’il s’est taillée depuis qu’il a raccroché ses bottes à 25 ans.

LISTE COMPLÈTE DES SANCTIONS RB LEIPZIG

Gonflez les ballons, emmenez-les sur le terrain et nettoyez-les Entraînez l’une des équipes de l’académie pendant une journée libre Guide touristique du stade Aucune punition Entretenez un terrain d’entraînement Portez un tutu de ballerine pour l’entraînement Mélangez des boissons avant l’entraînement et remplissez des bouteilles d’eau Travaillez comme assistant dans la boutique du club Servir de la nourriture dans la cafétéria de l’équipe et nettoyer les tables Travailler comme assistant de kit Aider à charger le bus de l’équipe avec des caisses et des sacs pour les matchs à l’extérieur Acheter des cadeaux pour 60 membres du personnel

Il avait déjà guidé Schalke vers la Ligue des champions lorsqu’il a été attiré par Hoffenheim, alors troisième division, en 2006.

Rangnick a ramené Die Kraichgauer en Bundesliga après des promotions successives avant de rejoindre l’équipe Red Bull.

L’ancien milieu de terrain est devenu le directeur sportif de Leipzig et de leur club frère Salzbourg et a supervisé l’ascension du premier de l’existence à la Ligue des champions en seulement huit ans.

Parallèlement à ses idées innovantes sur le terrain, Rangnick a également concocté une méthode unique pour punir ses joueurs qui sortaient de la ligne.

Au lieu d’amendes, Leipzig a installé une « roue du malheur » qui allait de la prestation de visites de stades au service du dîner ou au port d’un tutu pour l’entraînement.

« Les amendes font rarement n’importe quoi », a déclaré Ragnick à Bild. « Cela fait plus mal aux joueurs, par exemple, s’ils ont moins de temps libre, comme trois heures de travail dans le fan shop. »

.

Rangnick a entraîné Marcel Sabitzer lors de deux passages à la tête du RB Leipzig

Ses idées ont même attiré l’attention de l’Angleterre qui l’a approché en 2016, mais la FA a nommé Sam Allardyce, qui est parti après seulement 67 jours en charge.

Ragnick a décliné une offre pour gérer West Brom en 2012, mais quatre ans plus tard, le directeur technique qui a tenté de l’embaucher, Dan Ashworth, est revenu avec une autre proposition : succéder à Roy Hodgson en tant que patron des Three Lions.

« L’entretien s’est très bien passé et le panel était composé de Dan, Martin Glenn et David Gill. En fin de compte, c’était entre moi et Sam Allardyce et ils ont choisi Sam », a déclaré Ragnick au Times.

« Dan a appelé et m’a dit : ‘Ralf, tu aurais été mon candidat mais les autres voulaient un entraîneur anglais comme modèle pour la prochaine génération. En fin de compte, nous savons comment cela s’est passé.