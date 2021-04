La cible de Manchester United Erling Haaland, Harry Kane et la star de Liverpool Mohamed Salah parmi les attaquants pourraient manquer la Ligue des champions de la saison prochaine

Les étapes finales de la saison 2020/21 signifieront que tous les yeux seront rivés sur ces toutes les places importantes de la Ligue des champions et qui pourraient manquer.

La capitulation de la Super League européenne signifie que la compétition de la saison prochaine ne sera pas affectée et que la qualification se déroulera normalement.

Les fans étaient furieux des projets de la Super League européenne

Les plans sont morts, malgré ce que pense le président du Real Madrid, Florentino Perez, et peut-être par hasard, certaines des équipes qui auraient fait partie de la Super League européenne semblent peu susceptibles de faire partie de la Ligue des champions la saison prochaine.

En fait, sur les 12 “ membres fondateurs ”, quatre – Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham, ne sont pas en mesure de se qualifier pour le moment.

Pendant ce temps, la Juventus et l’AC Milan pourraient potentiellement manquer si les résultats les opposaient dans les semaines à venir.

Dans l’ensemble, il existe un certain nombre de clubs de premier plan, et donc de joueurs de premier plan, qui pourraient ne pas jouer dans la première compétition européenne, à moins qu’ils ne déménagent cet été, mais quelles sont les stars qui pourraient être incapables de se présenter sur la plus grande scène?

Les propositions pour un nouveau look de la Ligue des champions à partir de 2024 ont été approuvées

Mohamed Salah – Liverpool

Les champions en titre de Premier League qui ne se sont même pas qualifiés pour la Ligue des champions semblaient impensables en début de saison, mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment.

Les Reds sont septièmes, mais ne sont qu’à deux points de Chelsea à la quatrième place et la course pour ces places se réchauffe.

Salah a été sensationnel pour Liverpool en Europe depuis son arrivée en 2017, atteignant deux finales et remportant le trophée une fois.

La saison de Liverpool a été une saison à oublier

Il a marqué 11 buts en Ligue des champions sur le chemin de la finale de 2018, où il a été blessé tôt lors de sa défaite face au Real Madrid.

L’international égyptien en a marqué 15 autres au cours des trois saisons suivantes, dont cinq en route vers la victoire contre Tottenham en 2019.

Salah a prouvé qu’il était l’un des meilleurs attaquants du football mondial, mais il fait face à la très réelle perspective de sortir de la Ligue des champions.

Les rumeurs de transfert ont persisté, les liens avec Madrid ne disparaissant pas.

Et si Salah est absent, cela signifie son coéquipier Sadio Mane, un autre attaquant à l’amende ne sera pas non plus dans la compétition.

Harry Kane – Tottenham

Les Spurs ne se sont qualifiés pour la Ligue Europa que la saison dernière et cela s’est terminé de manière assez désastreuse lorsqu’ils ont été jetés par le Dinamo Zagreb.

Cette saison, Tottenham est sixième du tableau et se bat pour ces troisième et quatrième places.

Comme Liverpool, ils ne sont qu’à deux points de Chelsea après leur victoire 2-1 contre Southampton mercredi soir.

Ils ont dû faire cela sans Kane, qui allaite et se blesse, et ils espèrent qu’il sera de retour pour la finale de la Coupe Carabao dimanche, qui est EN DIRECT sur talkSPORT.

.

Tottenham pourrait perdre Kane cet été s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions

Kane sera essentiel pour leurs chances de faire le top quatre cette saison, rien qu’en Premier League, il a 21 buts et 13 passes décisives.

En cas d’échec, l’attaquant anglais pourrait partir cet été.

.

Kane est le meilleur buteur de la Premier League cette saison avec 21 buts

Erling Haaland – Borussia Dortmund

La partie allemande n’a jamais fait partie des plans de la Super League européenne et a peut-être regardé avec joie quand tout s’est déroulé à peine 48 heures après son annonce.

On leur aurait offert une place, mais ils ne voulaient pas en faire partie, tout comme son compatriote club de Bundesliga, le Bayern Munich.

Dortmund fait cependant face à la perspective de rater la Ligue des champions la saison prochaine.

Cela signifierait que l’un des meilleurs attaquants du football mondial, Erling Haaland, passerait à côté.

.

Haaland est l’un des talents les plus recherchés du football mondial

Haaland, 20 ans, a été sensationnel depuis son entrée en scène la saison dernière avec Red Bull Salzburg en phase de groupes de la Ligue des champions.

Il en a marqué dix pour Salzbourg et Dortmund la saison dernière, puis dix autres cette saison.

Haaland est devenu la plus jeune personne à atteindre ce jalon et la Ligue des champions la saison prochaine sans lui serait une compétition moindre.

Dortmund est actuellement cinquième et quatre points de l’Eintracht Francfort.

Haaland coûtera probablement plus de 100 millions de livres cet été s’il doit signer pour un club de la Ligue des champions

Sergio Aguero – Inconnu

L’attaquant argentin quitte Manchester City cet été et sa prochaine destination est inconnue.

Cette énigme signifie qu’il ne peut être garanti que l’un des meilleurs finisseurs de cette génération sera en Ligue des champions le trimestre prochain.

Au cours de sa carrière avec City et l’Atletico Madrid, il a marqué 41 buts dans le tournoi et il voudra en frapper 50 avant de prendre sa retraite.

Actuellement, Chelsea, Tottenham et Barcelone étaient les premiers prétendants à sa signature.

Le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan sont également des possibilités et sont susceptibles de donner au football de la Ligue des champions, mais qui sait où Aguero finira par se retrouver cet été.

.

Il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de City en 2017 et compte 181 buts en Premier League à son actif, à 32 ans.