La cible de Manchester United, Jude Bellingham, ne sera pas vendue l’été prochain – Man United News And Transfer News

Le Borussia Dortmund ne vendra pas Jude Bellingham, cible de Manchester United, l’été prochain, car le club cherche à assurer son avenir à long terme.

Il y a un an, c’était comme si Bellingham était en route pour Man United. Il a visité les terrains d’entraînement et a été vu en tournée avec Sir Alex Ferguson.

Cependant, peu de temps après, le club allemand l’a signé et il a été rapporté qu’il pensait qu’il valait mieux développer son football dans un autre pays.

Bellingham aurait également été impressionné par les antécédents de Dortmund avec de jeunes espoirs comme Erling Haaland et auparavant Jadon Sancho.

Depuis qu’il a fait ses débuts pour l’Angleterre à l’âge de 17 ans, environ 4 mois après son déménagement de Birmingham City, de nombreux grands clubs ont été liés à Bellingham.

Des clubs tels que Liverpool et Manchester City ont été liés au joueur avec United toujours dans le mix.

Mais selon 90min, les géants de la Bundesliga ne veulent pas que Bellingham parte l’été prochain.

Erling Haaland devrait être vendu à mesure que sa clause de libération de 64 millions de livres sterling entrera en vigueur. Il est également sur le radar de United et d’autres clubs de Premier League.

Cependant, il semble que la principale priorité l’été prochain sera le milieu de terrain et cela pourrait signifier que les Red Devils devront négocier plus sérieusement avec Dortmund s’ils veulent acquérir leur cible.

Le point de vente explique plus tard que le joueur ne s’agite pas non plus pour un mouvement et se concentre pleinement sur l’installation et la tentative de faire partie de la prochaine équipe de la Coupe du monde 2022.

Dortmund espère pouvoir construire son équipe autour du milieu de terrain et de Youssoufa Moukoko, qui est un autre espoir talentueux, après les récents changements de direction.

La nouvelle laisse United encore du mal à mettre la main sur ses cibles de milieu de terrain préférées, Declan Rice de West Ham étant également resté intouchable pendant quelques années.