La cible de Manchester United, Leon Goretzka, signe un nouveau contrat avec le Bayern Munich – Man United News And Transfer News

L’ancien objectif de transfert de Manchester United, Leon Goretzka, a signé un nouveau contrat de cinq ans pour le Bayern Munich.

OFFICIEL : Leon Goretzka a signé un nouveau contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2026 📝 Il avait été lié à un déménagement à Man Utd lorsque son contrat a expiré 👋 pic.twitter.com/Rcb1WTpo9j – Goal News (@GoalNews) 16 septembre 2021

United et Ole Gunnar Solskjaer avaient été liés au milieu de terrain international allemand de 26 ans au cours de l’été dernier. Son contrat touchait à sa fin.

Avec l’expiration du contrat actuel de Paul Pogba, il s’agit peut-être d’un développement important, mais il reste à voir si le Français s’engagera lui-même dans un nouveau.

Il a été bien documenté lors de la fenêtre de transfert récemment fermée que les Red Devils étaient intéressés par un milieu de terrain fort défensivement.

Avec Nemanja Matic dans la mi-trentaine et ayant perdu un peu de mobilité, et Scott McTominay absent pendant une période en raison de la récupération d’une opération, le besoin d’un bon milieu de terrain polyvalent est marqué.

Bien que Goretzka soit capable d’attaquer, il contribue également bien à la défense et aurait été un ajout de classe mondiale.

Les pourparlers n’ont peut-être jamais été avancés avec l’Allemand, mais United avait de nombreuses autres options, notamment Ruben Neves, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni et Declan Rice pour remplir le rôle de milieu de terrain requis.

À première vue, il peut sembler avide d’avoir voulu qu’un milieu de terrain soit ajouté à Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo, bien que United ait vendu Daniel James pour plus de 25 millions de livres sterling tout en déplaçant Andreas Pereira en prêt, et l’espace et les fonds de l’équipe pourraient ont sûrement été utilisés pour donner au club les meilleures chances de se battre pour un titre de champion.

Une fois de plus, cela indique un manque d’ambition impitoyable d’un sens du football dans la propriété de United Glazer.

Malgré un milieu de terrain déjà solide et des dépenses excessives pour sécuriser l’avant-centre nécessaire à Romelu Lukaku, ses rivaux Chelsea ont poussé le bateau à la fin de la fenêtre de transfert pour sécuriser Saul de l’Atletico Madrid.

Ce milieu de terrain manquant sera peut-être le talon d’Achille de United cette saison. Goretzka est un autre qui s’est échappé.