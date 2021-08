La cible de Maravilla a un rival

in

Le 25 septembre, sur la Plaza de Toros de Valdemoro (Espagne), Sergio Maravilla Martinez Il va remonter sur un ring pour continuer sa préparation à l’envie de revenir pour être à nouveau champion du monde. Sa cible était toujours japonaise Ryota murata, qui a un nouveau rival.

Murata, 35 ans, 11 ans plus jeune que Martínez, est le super champion WBA des poids moyens et le corps a défini qu’il devra défendre son sceptre contre le Cubain Erislandy Lara, qui a attaché avec Brian Castaño en 2019. L’Amérique latine est le champion régulier.

Maravilla Martínez s’entraîne en Espagne pour son défi.

Dans la précédente, et bien qu’elle ait 38 ans, Lara semble être plus que la japonaise, il est donc très probable que Maravilla veuille que Murata gagne. Le Cubain serait présenté comme un défi bien plus compliqué pour le Quilmeño qui souhaitait revenir sur le devant de la scène depuis longtemps.

Le lieu ou la date du combat n’a pas encore été défini, mais on estime qu’il aurait lieu au Japon, où Murata a fait presque toute sa carrière (il n’a boxé que trois fois aux États-Unis). Tout serait donné pour avoir lieu en 2021.

Maravilla Martinez élèvera la barre contre. l’Anglais Brian Rose.

Pendant ce temps, Maravilla a confirmé qu’il affrontera les Anglais le 25 septembre Brian rose (32-6-1, 8 KO). Dans le précédent, l’ancien challenger de la Coupe du monde est plus que José Miguel Fandiño et Jussi Koivula, ses précédents rivaux.

