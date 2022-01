La cible de Newcastle, Aaron Ramsey, rejette l’approche de choc des autres combattants de Prem

L’inadapté de la Juventus, Aaron Ramsey, aurait rejeté une approche des lutteurs de Premier League Burnley.

Le milieu de terrain international gallois ne fait pas partie des plans de Max Allegri pour l’avenir et souhaite un retour en Premier League pour plus de temps de jeu.

Newcastle s’est jusqu’à présent avéré être le seul club à manifester un intérêt concret pour l’ancien joueur d’Arsenal, tandis que Aston Villa ont également été liés.

Cependant, l’expert en transfert de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, affirme que Burnley a fait une offre formelle qui Ramsey rejeté d’emblée.

Di Marzio a ajouté que le joueur de 31 ans souhaitait retourner en Angleterre pour rejoindre un club avec plus d’ambitions.

Pas beaucoup d’options de choix pour Ramsey

Newcastle détient l’avantage sur les Clarets à cet égard, après leur prise de contrôle à gros prix. Cependant, les deux clubs sont dans les trois derniers et font face à une bataille pour éviter de tomber dans le championnat.

– L’Inter ne revient jamais une vraie option pour Lukaku ❌ – La Juve pour Rudiger, mais pas les favoris 👀 – Aaron Ramsey approché par Burnley 🤯 – Tottenham ‘sera occupé’ en janvier 🤑 – Tuanzebe en route pour Naples 🇮🇹 L’expert des transferts de football @DiMarzio parle à The Transfer Show 🍿 pic.twitter.com/eWwF5ikNUJ – Sky Sports News (@SkySportsNews) 4 janvier 2022

Rovers nomme le prix demandé pour l’objectif de Burnley

Pendant ce temps, Blackburn Rovers veut plus de 30 millions de livres sterling avant même d’envisager de vendre l’attaquant vedette Ben Brereton Diaz, selon TEAMtalk.

Le joueur de 22 ans a marqué 20 buts en championnat et connaît la meilleure saison de sa carrière. Cette marque le place derrière Aleksandar Mitrović (22 ans) de Fulham dans la course au soulier d’or du championnat.

Les Rovers insistent sur le fait qu’ils ne veulent pas perdre Brereton Diaz – qui a encore six mois sur son contrat actuel, bien que le club ait également la possibilité de l’engager pour une saison supplémentaire.

Nous comprenons que de nombreux clubs ont contacté Rovers, s’enquérant de l’ancienne star de Nottingham Forest. Cependant, ils ont rapidement repoussé tout intérêt.

Les Rovers sont ravis de la façon dont Tony Mowbray a l’équipe en lice pour la promotion automatique et ils sont extrêmement réticents à perdre des joueurs en janvier. Blackburn occupe actuellement la deuxième place du classement, mais la perte de son avant-centre vedette pourrait ruiner ses aspirations en Premier League.

Cependant, ils sont également pleinement conscients que chaque joueur a finalement un prix.

L’accord d’Aston Villa sert de modèle à Brereton Diaz

Aston Villa a payé à Brentford un peu moins de 30 millions de livres sterling pour débarquer Ollie Watkins en 2020. Blackburn pense que c’est une comparaison réaliste si quelqu’un fait une offre ferme.

Dépasser les frais de Watkins ferait de Brereton Diaz l’attaquant le plus cher du championnat.

Seuls le défenseur Nathan Ake (41 millions de livres sterling) et le milieu de terrain Moussa Sissoko (31,5 millions de livres sterling) ont exigé des frais plus élevés lors du transfert du championnat de Bournemouth et de Newcastle respectivement.

Brighton, West Ham, Leeds, Wolves et Burnley font partie du club qui a montré un intérêt pour le hotshot de Blackburn.

L’équipe de la Liga Séville a également regardé le tireur cet été.

Nous comprenons que Brighton pense qu’ils pourraient avoir le dessus dans la poursuite.

C’est à cause de leur relation étroite avec Blackburn. Reda Khadra et Jan Paul van Hecke ont tous deux troqué la côte sud contre Ewood Park en prêt l’été dernier.

LIRE LA SUITE: Newcastle inclut quatre stars d’Arsenal sur une longue liste d’options de transfert d’Eddie Howe