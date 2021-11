La cible de Newcastle prend des mesures positives alors que le filet se ferme sur un nouveau gestionnaire

Paulo Fonseca semble se préparer à passer au football anglais au milieu de liens avec Newcastle United et Tottenham.

Les Spurs ont rejoint les Magpies à la recherche d’un nouveau manager après avoir limogé Nuno Espirito Santo lundi. Le tacticien portugais n’était aux commandes que depuis des mois mais n’a pas eu l’impact attendu. L’ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, est le favori et serait en pourparlers avancés pour prendre la relève au Tottenham Hotspur Stadium.

de Fonseca le nom a également été mentionné. Mais l’homme de 48 ans a été fortement lié au poste vacant des Magpies, qui est toujours ouvert après le départ de Steve Bruce.

La copropriétaire de Newcastle, Amanda Staveley, a récemment fait allusion à un «changement positif» dans la recherche d’un nouveau manager par le club. Et Fonseca pourrait être l’homme qu’ils recherchent.

L’ancien chef rom devait s’exprimer mardi lors de la conférence Web Summit Sportstrade dans la capitale portugaise, Lisbonne.

Cependant, selon le Daily Star, il s’est retiré de l’événement, augmentant les spéculations sur une annonce imminente. Des deux clubs impliqués, Newcastle semble la destination la plus probable.

Il y a de fortes rumeurs selon lesquelles Conte remplace Nuno et Fonseca a déjà été interviewé pour le poste de St James’ Park. Un rapport a affirmé qu’il était confiant de décrocher le poste après avoir décrit sa vision à court terme pour les Tynesiders.

On dit qu’il a a nommé cinq signatures de prêts qu’il ferait en janvier pour s’assurer que le club reste en Premier League. L’entraîneur né au Mozambique a également été interviewé par les Spurs cet été alors qu’ils cherchaient le successeur permanent de Jose Mourinho.

Nuno a finalement obtenu le feu vert mais n’a jamais semblé la bonne personne pour les Londoniens du nord.

Fonseca en tête de liste des meilleurs candidats de Newcastle

La prise de contrôle de Newcastle signifiait qu’il était inévitable que Bruce soit largué. La tenue du nord-est a été liée à de nombreux managers au cours des deux dernières semaines.

Les goûts d’Unai Emery, Roberto Martinez, Eddie Howe et même Zinedine Zidane seraient sur le radar du club. Cependant, l’attraction vers Fonseca reste forte.

Les propriétaires milliardaires des Magpies veulent un nouvel homme à la barre le plus tôt possible. Ils affronteront Brighton samedi et les rapports affirment qu’ils pourraient avoir quelqu’un en place au moment où l’équipe se rendra à l’Amex.

Les hommes en noir et blanc n’ont pas encore remporté de match en 2021-2022 et n’ont que quatre points à leur actif. Tout nouvel entraîneur devra travailler dur pour s’assurer qu’il est toujours dans la première division anglaise après 38 matchs.

