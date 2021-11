Où qu’Antonio Conte finisse en tant que manager, deux choses suivront à coup sûr : le succès et le chaos.

Tottenham a tellement besoin du premier qu’il semble enfin prêt à accepter le second lors de l’embauche de l’énigmatique Italien.

Conte serait sur le point de succéder à Nuno Espirito Santo aux Spurs

Conte a été installé comme le grand favori pour remplacer Nuno Espirito Santo, qui a été limogé lundi après une mauvaise série de résultats.

La perception des Spurs depuis des décennies est qu’ils sont trop mous, mais Conte s’est fait un nom comme l’un des plus féroces disciplinaires du football.

Les périodes managériales de l’homme de 52 ans sont presque toujours couronnées de succès, mais durent rarement longtemps, car c’est un homme qui se soucie peu de se faire des amis.

Et c’est pourquoi Conte n’a aucun problème à s’impliquer dans la vie personnelle de ses joueurs pour s’assurer que rien n’est laissé au hasard dans sa tentative de finir en tête.

Pendant son séjour à l’Inter Milan, l’ancien milieu de terrain a appris à ses joueurs comment avoir des relations sexuelles afin de maximiser les performances sur le terrain.

Les conseils de Conte ont tiré le meilleur parti de Romelu Lukaku pendant leur séjour à l’Inter ensemble

Il déclarait à L’Equipe en 2019 : « Pendant la saison, je conseille à mes joueurs de faire l’amour pendant de courtes périodes et avec le minimum d’effort, et de mieux utiliser les positions où ils sont sous leurs partenaires.

« Et de préférence, avec leurs femmes, parce que si avec d’autres, eh bien, cela nécessite une action supplémentaire. »

Les méthodes de Conte ont eu un effet positif à l’Inter alors que Romelu Lukaku a marqué pour le plaisir sur le terrain pour conduire les Nerazzurri au titre de Serie A la saison dernière.

Le quintuple vainqueur de la Serie A adapte son équipe à son système, et non l’inverse – ce qui signifie que certaines grandes stars des Spurs pourraient être sur le billot.

« Quand j’étais en Italie, j’aimais dire non, que le manager, l’entraîneur, est comme un tailleur », a déclaré Conte lors d’une conférence de presse lorsqu’il a pris ses fonctions à Chelsea.

« Un tailleur qui doit construire une robe, la meilleure robe pour l’équipe. »

Conte a remporté un titre pour Chelsea – mais tout s’est dégradé après cela

Conte a remporté cinq titres de champion avec trois clubs différents, la Juventus, Chelsea et l’Inter, et a supervisé de brillantes transformations pour les trois équipes.

Mais ses méthodes ne sont pas sans défauts, avec des arguments WhatsApp avec Diego Costa et des combats au sol d’entraînement avec Lautaro Martinez parmi ses querelles les plus notables.

Et ce sont les problèmes de Conte avec la hiérarchie de l’Inter qui ont finalement mis fin à son séjour en Italie alors qu’il frappait régulièrement le conseil d’administration pendant son mandat.

L’ex-patron italien, qui a dit « Je ne suis pas un lécheur de cul », a également accusé une fois le club de ne pas le protéger, lui ou ses joueurs, des critiques.

Traversez Conté à vos risques et périls !

Il a déclaré à Sky Sport Italia après la fin de sa première saison en charge : « Ce fut une année difficile sur le plan personnel, très difficile.

« Je ne pense pas que les joueurs aient vu leur travail reconnu, je ne pense pas avoir vu mon travail reconnu et nous avons tous reçu très peu de protection de la part du club.

«Nous avons dû manger du fumier pendant des mois et n’avons obtenu aucune protection.

« Mon problème est que j’ai une vision, je vois le chemin que nous devons prendre et je sais ce que nous devons faire. »

Ce ne sont pas seulement les joueurs et les membres du conseil d’administration avec lesquels Conte aime se brouiller – l’ancien capitaine de la Juventus n’était pas non plus le plus grand fan de Jose Mourinho.

.

Mourinho (à gauche) a eu une querelle publique avec Conte (à droite) pendant leurs mandats en Angleterre

Les deux ont été impliqués dans une guerre des mots très publique pendant leur séjour à Chelsea et Manchester United respectivement.

Répondant à un jibe de Mourinho sur les matches truqués en Italie, Conte a déclaré : « Vous montrez que vous êtes un petit homme. Un petit homme.

« Vous ne savez pas très bien [what] est la situation. Mais je le connais très bien dans le passé. Dans le passé, il était un petit homme dans de nombreuses circonstances, est un petit homme dans le présent et il sera certainement un petit homme dans le futur.

« Je me souviens d’un exemple stupide avec (Claudio) Ranieri.

«Quand il a offensé Ranieri pour son anglais. Puis, lorsque Ranieri a été limogé, il a mis une chemise pour Ranieri. Tu es un faux.

Conte lui-même a été appelé beaucoup de choses au cours de sa carrière, mais sa réputation de transformer le désordre en magie signifie qu’il est tout sauf faux.

Et après que les Spurs de l’État aient été laissés pour suivre le passage à court terme de Nuno dans la pirogue, Daniel Levy mise tout sur Conte pour être la vraie affaire!