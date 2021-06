La cible de transfert de Man Utd, Jack Grealish, répond aux éloges de Jose Mourinho

Jose Mourinho a fait l’éloge d’Aston Villa et de la star anglaise Jack Grealish (Photos: .)

Jack Grealish dit qu’il “espère” avoir la chance de jouer sous Jose Mourinho après que le légendaire manager l’a comparé à Luis Figo.

L’ancien patron de Tottenham, Manchester United et Chelsea, Mourinho, a été interrogé sur Grealish avant le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie.

“Je n’aime pas faire de comparaisons, surtout avec un vainqueur du Ballon d’Or, mais Grealish me rappelle mon Figo”, a-t-il déclaré.

‘Figo, je l’ai eu à différentes périodes de ma carrière mais je l’ai eu lors de sa dernière saison en tant que joueur à l’Inter Milan et même lors de sa dernière saison, il s’est dit “donne-moi le ballon et je résoudrai les problèmes pour toi” .

“La façon dont Grealish récupère le ballon et attaque les gens, commet des fautes, obtient des pénalités, il est très puissant, je l’aime beaucoup.”

Répondant aux commentaires de Mourinho, Grealish a déclaré à talkSPORT: ” J’ai entendu ce que Jose a dit, beaucoup de gens m’ont envoyé ça.

« Vous essayez de ne pas trop en écouter, que ce soit bon ou mauvais. C’est toujours agréable quand les gens parlent de vous, surtout quelqu’un comme José Mourinho.

«Il a tellement fait dans le jeu, c’est un homme tellement populaire dans le football et il ne manque pas de connaissances en football.

« Luis Figo est quelqu’un que j’admirais quand j’étais enfant. C’était un joueur incroyable, mais le principal était que cela venait de Mourinho, qui est un manager incroyable.

«Il a fait des choses incroyables dans le jeu. J’espère qu’un jour je pourrais jouer sous lui.

Grealish n’a pas participé à la victoire 1-0 contre la Croatie à Wembley, mais devrait jouer un rôle important dans les prochains matchs de groupe de l’Angleterre contre l’Écosse et la République tchèque.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

“Je suis tellement désespéré d’entrer sur le terrain et de prouver aux gens à quel point je suis bon”, a ajouté Grealish. «C’est le type de jeux qui me plaît.

‘Pas même seulement dans ce tournoi, je me suis fait un nom [in other big games] au cours de ma carrière. Je suis désespéré d’être impliqué.

“Mais l’essentiel est que l’équipe obtienne les trois points et continue son bon départ.”

Le capitaine d’Aston Villa, Grealish, continue d’être lié à un déménagement à Manchester United, qui a également exprimé son intérêt à signer ses coéquipiers anglais Kieran Trippier et Harry Kane.

