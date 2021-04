La cible de transfert Pau Torres répond aux spéculations ⋆ .

Pau Torres attire énormément d’attention (Photo: .)

Le défenseur de Villarreal Pau Torres a déclaré avoir parlé à des coéquipiers qui ont joué pour de plus grands clubs et qu’un déménagement l’intéresse, mais insiste sur le fait qu’il ne se concentre que sur ses tâches à accomplir pour son club et son pays dans les semaines et les mois à venir.

L’arrière central de 24 ans est devenu très demandé avec une série de plus grands clubs européens intéressés par sa signature cet été.

Manchester United a été fortement lié à une décision de l’international espagnol, tandis que Manchester City, Barcelone, le Real Madrid et Arsenal ont également été signalés comme des prétendants potentiels.

Avec ce niveau de club tournant pour le défenseur central, une sortie semble très probable et, bien qu’il ait essayé de dissiper trop de discussions, Torres est loin d’avoir rejeté l’idée de quitter Villarreal.

Avec une demi-finale de la Ligue Europa contre Arsenal, puis une campagne de Championnat d’Europe avec l’Espagne, Torres a beaucoup de choses sur quoi se concentrer, mais il a également parlé à ses coéquipiers qui ont joué pour de plus grandes équipes et qui a lui-même envie d’une partie de cette action.

“C’est une fierté de voir que votre travail se reflète dans ce type de propos”, a déclaré Torres à Sport sur ses liens avec d’autres clubs. ‘Mais j’y fais face avec une grande tranquillité, je suis dans un grand club comme Villarreal et de la tranquillité je travaille tous les jours,

«Je n’y pense pas non plus, il me reste encore beaucoup à faire et mes objectifs à court terme sont la demi-finale européenne et ensuite d’être disponible pour l’équipe nationale.

«Les joueurs qui ont traversé des clubs importants, quand ils parlent d’une expérience qu’ils ont vécue, j’aime les écouter, à la fois Paco Alcácer et Raúl Albiol ou Alberto Moreno.

«Ils vous disent des choses que vous n’avez pas encore vécues et que vous pensez que vous aimeriez vivre.

Le défenseur géant dispose d’une clause de libération de 65 millions d’euros (56 millions de livres sterling), mais Villarreal serait disposé à accepter moins que ces frais, étant donné qu’il semble vouloir passer à autre chose.

ESPN rapporte que Villarreal sera persuadé de vendre pour un gros plus proche de 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling), le défenseur cherchant à faire un pas.



