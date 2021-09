La cible de West Ham, Jesse Lingard, a déclaré qu’il devait jouer régulièrement en Premier League pour conserver la place de l’équipe d’Angleterre, mais a averti que “vous n’obtiendrez pas cela à Manchester United”

in

Après son doublé contre Andorre, Jesse Lingard a appris qu’il devait jouer régulièrement en Premier League cette saison, donc le manager anglais Gareth Southgate “ne peut pas le laisser de côté”.

Cependant, le spécialiste de talkSPORT Darren Bent a averti l’as qu’il est peu probable qu’il l’obtienne à Manchester United, avec des rumeurs selon lesquelles il pourrait toujours rejoindre West Ham.

Lingard a été excellent pour l’Angleterre contre Andorre, mais il est probable qu’il n’aura pas la chance de continuer cette forme une fois de retour à Man United

Après avoir excellé en prêt pour les Hammers dans la seconde moitié de la saison dernière, Lingard n’a pas eu la chance de continuer cette forme pour Man United jusqu’à présent ce trimestre.

Bien qu’il n’ait pas beaucoup joué pour son club – n’ayant joué que quatre minutes d’action lors des trois matches de championnat des Diables rouges – Lingard continue de justifier sa sélection internationale alors qu’il a réussi deux buts et une passe décisive lors de la victoire 4-0 contre Andorre dimanche.

Cela étant dit, si le joueur de 28 ans continue d’être exclu de l’équipe de Man United, Bent affirme qu’il pourrait finir par poser sa place dans l’équipe de Southgate.

dit : « ses minutes vont encore diminuer (pour l’Angleterre).

«Même s’il continue à faire ce type de performances pour l’Angleterre, pensez-vous que cela arrive à un point où Gareth doit le laisser de côté ?

« Si d’autres joueurs jouent semaine après semaine, Gareth peut-il toujours choisir Lingard uniquement en dehors de sa forme internationale ?

“Vous dites cela, mais si vous vous souvenez de Danny Welbeck, il a eu une période où il marquait absolument, à chaque fois qu’il jouait pour l’Angleterre mais il ne jouait pas vraiment beaucoup au football de club. Pourrions-nous voir la même chose avec Lingard ?

Welbeck était dans une situation similaire à Lingard où il a été choisi pour le pays mais pas pour le club

«Pour moi, c’est un peu décevant pour Jesse car, sa première moitié de la saison dernière a été difficile, n’a pas pu obtenir beaucoup de temps de jeu, il va à West Ham et c’est une révélation.

«Il joue semaine après semaine, il a l’air à nouveau heureux, West Ham profite de son énergie, de la façon dont il joue, il améliore également le jeu des autres joueurs.

“Je pensais qu’ils avaient créé quelque chose de vraiment bien à la fin de la saison dernière, il était fantastique. Il a eu le malheur de ne pas aller à l’Euro car sa forme le justifiait.

“Mais le fait qu’il soit retourné à United et qu’ils aient acheté des joueurs, ils ont acheté Jadon Sancho, ils ont acheté Cristiano Ronaldo, ses minutes vont encore diminuer.

“Je pense toujours qu’il est important qu’il joue semaine après semaine, parce qu’il est un si bon joueur.”

.

L’arrivée de Sancho pourrait signifier que le temps de jeu de Lingard est à nouveau limité pour son club cette saison

Lingard a sans aucun doute un talent qui l’a vu être sélectionné pour les équipes anglaises ces derniers temps.

Son record montre également pourquoi Southgate lui fait tellement confiance, avec six buts et cinq passes décisives en 31 sélections sous un maillot des Three Lions.

Cependant, le point de Bent va de soi, le moment pourrait éventuellement venir où son avenir pour l’Angleterre prendra fin en raison de la forme d’autres personnes qui bénéficient d’un temps de jeu régulier dans leurs clubs.

Pour l’instant, cependant, il appréciera les applaudissements qu’il reçoit à juste titre et espère qu’il pourra jouer un rôle dans le dernier match de l’Angleterre lors de la trêve internationale lors de son voyage en Pologne.

.

Jesse Lingard a été adoré par les fans de West Ham lors de son prêt dans l’est de Londres alors qu’il aidait les Hammers à se qualifier pour le football européen

Il y a bien sûr toutes les chances que les choses changent en janvier, lorsqu’un retour à West Ham pourrait être envisagé.

Les Hammers ont tenté de re-signer Lingard dans un accord permanent cet été, seulement pour que le milieu de terrain se retourne et dise au club londonien qu’il voulait rester à Old Trafford.

Mais les rapports affirment qu’il réévaluera sa position dans son club d’enfance en janvier, et si ses minutes ne se sont pas améliorées d’ici là, il pourrait faire pression pour sceller un transfert permanent au stade de Londres.

