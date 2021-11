La cible d’Everton et de West Ham a la qualité de Man City

Photo de Matthew Ashton – AMA/.

La cible d’Everton et de West Ham United, Charles De Ketelaere, a montré qu’il était un joueur au niveau de Manchester City alors qu’il jouait pour le Club de Bruges lors du choc de la Ligue des champions la semaine dernière, a déclaré la légende belge Gert Verheyen à Het Nieuwsblad.

Le manager Philippe Clement admettant qu’il pourrait être impuissant à empêcher l’homme vedette Noa Lang de quitter le stade Jan Breydel en janvier, la dernière chose dont les fans de Bruges avaient besoin était de voir De Ketelaere rejoindre son coéquipier dans les colonnes de potins.

Le diplômé de l’académie de 20 ans a sans doute éclipsé Lang cette saison; élégant et efficace dans une égale mesure.

De Ketelaere a déjà cinq buts et quatre passes décisives, Calciomercato rapportant que Everton de Rafa Benitez et West Ham de David Moyes ont rejoint certains des plus grands clubs de Serie A dans la course à sa signature.

Mais Verheyen pense que l’élégant international belge pourrait se permettre de viser un peu plus haut.

Everton et West Ham ciblent-ils De Ketelaere pour Manchester City ?

« De Ketelaere a montré quelque chose de plus », a déclaré Verheyen, saluant sa performance lors de la défaite 4-1 du Club de Bruges contre Manchester City à l’Etihad.

Photo de Joris Verwijst/Agence BSR/.

« Il a gagné l’appréciation du public anglais pour la façon dont il porte le ballon. J’irais encore plus loin. Quand je vois comment joue ce jeune de City (Cole) Palmer, même au match aller, De Ketelaere peut le faire aussi. Il peut concourir à ce niveau.

«Il n’est pas (Jack) Grealish, (Phil) Foden ou (Riyad) Mahrez. Bien sûr que non. Mais un Palmer ? Il aurait sa place dans cette équipe (de Man City).

Verheyen a raison. De Ketelaere a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir se considérer comme l’égal de Grealish.

Mais il y a quelque chose de très familier dans la façon dont il porte le ballon, glissant sur le gazon avec une élégance éthérée qui rappelle la légende de l’AC Milan Kaka ou l’homme de 100 millions de livres sterling de Manchester City.

Photo de Jeroen Meuwsen/Agence BSR/.

