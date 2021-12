La cible du Bayern Munich, Karim Adeyemi, aurait accepté un accord avec le Borussia Dortmund

Karim Adeyemi est actuellement l’un des jeunes talents les plus recherchés du football européen, car l’attaquant allemand du RB Salzbourg a fait irruption sur la scène avec les champions en titre de la Bundesliga autrichienne. Il a déjà fait son chemin dans l’équipe nationale senior allemande et a rapidement suscité l’intérêt d’un grand nombre de grands clubs dont le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig en Bundesliga. Le Bayern est resté relativement discret concernant Adeyemi, car il y a déjà plus de priorités imminentes avec l’obtention de nouveaux contrats négociés avec les joueurs actuels qui ont des contrats à expiration à venir.

Selon de nouvelles informations de Bild, capturées par Abendzeitung, Adeyemi a récemment conclu un accord de cinq ans avec Dortmund. Le transfert devrait avoir lieu au cours de la prochaine fenêtre de transfert d’été, mais Salzbourg et Dortmund n’ont pas encore conclu d’accord sur les frais de transfert. Son contrat actuel à Salzbourg court jusqu’en juin 2024 et il est actuellement évalué à 20 millions d’euros, par Transfermarkt.

Du point de vue de Salzbourg, si Adeyemi continue à bien performer, ils pourraient très bien essayer de négocier des frais de transfert plus élevés car sa valorisation augmenterait. À cet égard, il reste encore beaucoup de temps pour négocier tous les frais et salaires associés aux frais de transfert.

Signaux forts du BVB

Même si le Bayern et Leipzig étaient tous deux intéressés par l’acquisition d’Adeyemi, Dortmund avait clairement indiqué qu’il était leur principale cible de transfert pour l’été. Même Jurgen Klopp et Liverpool avaient exprimé un vif intérêt pour le joueur de 19 ans, mais Dortmund signale des ambitions audacieuses. Ils ont également indiqué clairement qu’ils essaieraient de faire signer à Erling Haaland un nouveau contrat qui le garderait au club au lieu de le vendre pour des frais de transfert substantiels, avec un certain nombre de prétendants prêts et disposés à payer une somme énorme à l’avoir. Ils ont signé Donyell Malen du PSV Eindhoven lors de la dernière fenêtre de transfert, qui présente de nombreuses similitudes avec un joueur comme Adeyemi, mais il lui a fallu du temps pour s’adapter et s’intégrer à Dortmund, jouant le second violon à Haaland.

Photo de Bernd Thissen/alliance photo via .

Dortmund a envoyé tous les bons signaux pour suggérer qu’ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour constituer et maintenir une équipe capable de battre le Bayern pour la première fois depuis l’ère Klopp et l’accord Adeyemi en est un exemple. S’ils sont capables de garder Haaland et d’obtenir Adeyemi, ils auront une puissance de feu et une profondeur d’attaque de haut calibre avec Malen, Marco Reus, Thorgan Hazard, Jude Bellingham, Giovanni Reyna et Julian Brandt toujours dans les rangs.