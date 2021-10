La cible du Bayern Munich, Karim Adeyemi, ne changera pas cet hiver par Red Bull Salzburg

Malgré la récente visite de ses représentants dans la Säbener Straße, la rumeur selon laquelle la cible du transfert du Bayern Munich, Karim Adeyemi, ne fera probablement pas de mouvement officiel avant l’été prochain.

Le directeur sportif du Red Bull Salzburg, Christoph Freund, a insisté auprès de l’international allemand sur le fait qu’Adeyemi « resterait avec Red Bull Salzburg » – du moins dans un avenir immédiat :

Le père et le conseiller d’Adeyemi se sont même rendus dans la Säbener Straße pour parler au FC Bayern. Plus récemment, divers médias ont même spéculé sur un transfert pendant la période de transfert hivernale. Selon Sky, cependant, un transfert hivernal n’a jamais été une option sérieuse :

Dans une interview accordée à Sky, le directeur sportif de Salzbourg, Christoph Freund, a mis un terme à cela sans équivoque : « Karim finira la saison avec nous. C’est clairement le plan dans sa tête et aussi dans le nôtre.

Adeyemi a été étroitement lié au Bayern Munich et au Borussia Dortmund, le BVB étant considéré comme le leader du club-house en raison de la capacité du club à offrir plus de temps de jeu au jeune. Le RB Leipzig, Liverpool et le FC Barcelone sont également considérés comme faisant partie du mix.