La cible du transfert de Chelsea, Jules Kounde, a été pourchassé par Man City de Pep Guardiola l’année dernière, ses coéquipiers de Séville l’appellent “Cafu” et la star de la France est meilleure que Sergio Ramos à la tête

Jules Kounde est presque joueur de Chelsea.

La star de Séville a été l’un des défenseurs les plus remarquables de la Liga la saison dernière alors qu’ils ont obtenu une impressionnante quatrième place et les rapports affirment qu’il se rapproche de Stamford Bridge.

.

Kounde va de plus en plus fort en tant que défenseur des temps modernes

La position la plus forte du joueur de 22 ans est celle de demi-centre, mais il est capable de jouer à l’arrière droit si nécessaire.

Chelsea a vendu les défenseurs centraux Fikayo Tomori et Marc Guehi à l’AC Milan et à Crystal Palace, respectivement, tandis que l’avenir de Kurt Zouma reste incertain en raison de l’intérêt de Tottenham et il pourrait potentiellement déménager à Séville dans le cadre d’un accord d’échange.

Le départ de Zouma laisserait le patron des Blues Thomas Tuchel avec Thiago Silva, Andreas Christensen et Antonio Rudiger comme ses défenseurs centraux reconnus.

Les arrières droits Cesar Azpilicueta et Reece James ont également figuré dans les trois derniers à certains moments la saison dernière.

.

Koundé a fait ses débuts en France senior à l’Euro 2020

Cependant, la position de défenseur central droit semble parfaitement adaptée à Kounde.

Depuis qu’il a rejoint Séville en provenance de Bordeaux en 2019, il a fait preuve d’une vitesse incroyable, d’une capacité de balle et d’un sens de la position intelligent – trois qualités idéales pour un demi-centre.

Ces compétences ont été remarquées par le patron de la France, Didier Deschamps, qui a inclus Koundé dans son équipe pour l’Euro 2020, bien qu’il ne l’ait jamais plafonné auparavant.

Il a joué à l’arrière droit lors d’un match de remplacement contre le Pays de Galles, avant de débuter au même poste lors d’un match nul 2-2 contre le Portugal en phase de groupes.

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store

Bien qu’il soit demi-centre de métier, Kounde a été surnommé « Cafu » – l’un des meilleurs arrières droits du football – par ses coéquipiers de Séville.

Expliquant le surnom, le défenseur de Séville Diego Carlos a déclaré : « À l’entraînement, Jules prend le ballon sur le côté, sort en courant et nous crions : ‘Voilà Cafu !’

« Il part et ne revient pas, il avance jusqu’à ce qu’il termine et marque.

« C’est un garçon qui peut aller et venir. Il a beaucoup de force et de puissance dans ses jambes.

.

Kounde a marqué un superbe but contre Barcelone en Copa del Rey la saison dernière

Kounde est également un joueur de gros gibier et participe de temps en temps à des buts importants.

Il a marqué un excellent but en solo lors d’une victoire 2-0 sur Barcelone en battant trois joueurs avant de passer devant Marc-André ter Stegen la saison dernière.

Alors que Koundé a plusieurs points forts, son cadre de 5 pieds 10 pouces pour un défenseur central a semblé inquiéter une partie des fans de Chelsea.

Cependant, Kounde a remporté trois duels aériens par match au cours de la saison 2020/21 de LaLiga et aime affronter des joueurs plus grands.

Il a déclaré: «Je gagne plus de duels en tête-à-tête que Sergio Ramos parce que les adversaires n’osent pas jouer longtemps sur Ramos.

« Ils doivent se dire : ‘C’est Jules Koundé, il n’est pas grand, on va le faire tomber en l’air’.

.

Azpilicueta a la même taille que Kounde et a été une révélation à Chelsea

« Je suis souvent visé, je le sens. Et parfois, on me le fait remarquer. Après les matchs, on me le dit souvent.

« Quand je regarde à nouveau mes matchs, je me rends compte que je joue beaucoup plus de duels aériens que les autres. Ils se disent ‘ce sera plus facile contre Kounde’, et ça me motive.

Le défenseur a également raison, la saison dernière, il a remporté 63,8% de ses duels aériens, Ramos a remporté 56,9%, bien qu’il ait participé à 134 de plus que la star du Real Madrid.

Man City était fortement lié à un déménagement pour Kounde l’été dernier, avant que Pep Guardiola ne décide de faire appel à Ruben Dias pour 61,2 millions de livres sterling à la place.

Mais le directeur sportif de Séville, Monchi, a révélé que le club avait refusé l’année dernière une “offre magnifique” pour leur homme vedette, qui proviendrait de City.

Il a déclaré: «Nous avons fait ce que nous pensions être juste et pour défendre les intérêts du club, également de manière ambitieuse, car beaucoup de gens auraient choisi d’accepter cette offre.

«Nous valorisons le pour et le contre et croyons en le joueur, cela a été la clé. Nous croyons en la projection d’un joueur avec beaucoup de terrain à rattraper.

.

Man City a fini par signer Dias contre Kounde

« Bien qu’il s’agisse d’une offre magnifique, très, très bonne, elle n’a pas satisfait les demandes ou ce que nous pensions du joueur.

« Peut-être que ce n’était pas ce qu’il valait, car peut-être que cette offre était proche de ce qu’il valait à ce moment-là, mais nous devons aussi penser à ce qu’il peut valoir. [in the future]. “

Kounde a une clause libératoire de 68 millions de livres sterling dans son contrat, qui dure encore trois ans.

Et il n’est pas surprenant de voir que Tuchel a fait de lui sa cible défensive n°1 alors que Chelsea cherche à monter un défi pour le titre de Premier League pour la saison à venir.