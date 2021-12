La cible du transfert de Liverpool, Jarrod Bowen, comparée à Mohamed Salah, devrait faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, et reçoit d’énormes éloges après avoir joué pour West Ham

Jarrod Bowen a été appelé pour une convocation en Angleterre après une performance éblouissante pour West Ham alors qu’il récoltait trois passes décisives lors de leur victoire contre Watford.

Bowen a été la vedette du spectacle alors que les Hammers ont rebondi après trois défaites consécutives pour sceller les trois points indispensables à Vicarage Road.

Bowen semble s’améliorer à chaque match

Le joueur de 25 ans a décroché trois passes décisives et a vu un but refusé par VAR dans ce qui était une performance cinq étoiles qui a prouvé pourquoi on pense que Liverpool envisage une offre pour le signer l’été prochain.

Il est devenu de plus en plus fort après son déménagement de Hull City et avec Mohamed Salah n’ayant pas encore signé de nouveau contrat, il pourrait être un remplaçant idéal.

L’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, a déclaré à talkSPORT Breakfast: « Il avait un record de buts incroyable à Hull City avant que West Ham ne l’achète. C’était quelque chose comme 50 buts impairs en 120 apparitions. Ce n’est pas mal pour quelqu’un qui n’est pas un avant-centre naturel.

«Il est direct et il est un peu comme Salah où il semble toujours avoir une chance dans un match et courra contre les gens et jouera dans différentes positions. Il a une grande énergie. Il aidera son arrière latéral tout le temps.

La situation contractuelle de Salah à Liverpool n’est toujours pas résolue

Bowen a joué un rôle déterminant dans la victoire de West Ham sur Watford

«Il est venu à pas de géant et vous devez en attribuer le mérite à David Moyes. Il est resté avec lui.

« Benrahma est plus adroit, de l’autre côté il a plein de trucs dans son arsenal.

« Bowen est plus prévisible mais très efficace. Il surpassera toujours Benrahma.

Avec la Coupe du monde à venir l’hiver prochain, Bowen plaide sérieusement pour être inclus dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate.

L’ancienne star des Hammers Trevor Sinclair pense qu’il se fraye un chemin dans l’équipe.

« Bowen pour l’équipe de la Coupe du monde s’il continue », a écrit Sinclair sur Twitter.

Bowen a trois buts en Premier League cette saison pour West Ham

L’attaquant a maintenant six passes décisives et trois buts en 18 matches de Premier League ce trimestre peut être difficile à ignorer plus longtemps.

L’assistant de West Ham, Stuart Pearce, pense qu’il ne faudra pas longtemps avant que Southgate ne le fasse entrer dans le giron pour l’examiner de plus près.

« Il ne fait aucun doute que Stevie Holland et la porte [Gareth Southgate] ont les yeux rivés sur lui », a déclaré Pearce à talkSPORT Breakfast.

« Il joue bien en ce moment et je ne vois aucune raison pour laquelle il ne devrait pas être considéré pour l’Angleterre. Au moins pour le regarder, le faire visiter l’équipe et voir ce qu’ils pensent de lui et le regarder de près.

« Nous sommes ravis de lui et c’est une magnifique acquisition depuis Dave [Moyes] l’a amené au club de football.

« Nous espérons lui donner une plate-forme pour montrer son talent ici. »

Bowen a été fiable pour David Moyes cette saison

Il a ajouté : « Il a été brillant pour nous. Il a beaucoup d’énergie et a probablement joué plus de minutes pour nous que n’importe quel joueur de notre équipe cette année.

« Sa polyvalence pour jouer devant quand Mic [Michail Antonio] n’a pas été disponible a été vital pour nous.

« Non seulement il joue à droite, c’est sa position préférée, mais il a mené la ligne pour le thé. A des sacs d’énergie, est durable.

« La bonne chose à propos de lui, et ce n’est pas une critique, c’est que nous sentons qu’il y a plus à venir. »