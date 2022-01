La cible du transfert de Newcastle, Kieran Trippier, semble faire ses adieux à l’Atletico Madrid alors que Diego Simeone confirme que la star anglaise veut partir

Kieran Trippier a peut-être joué son dernier match pour l’Atletico Madrid alors qu’un transfert à Newcastle se rapproche.

La star anglaise, 31 ans, a joué pour l’équipe de Diego Simeone lors de la victoire 2-0 contre Rayo Vallecano au Wanda Metropolitano dimanche soir.

Simeone semble résigné à perdre Trippier

Cela est arrivé un jour après que les Magpies ont soumis une offre pour signer Trippier dans les heures suivant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier.

Bien que les frais ne soient pas encore convenus, il est entendu que Newcastle est confiant de débarquer l’arrière droit avant son prochain match de Premier League contre Watford le 15 janvier.

Le patron de l’Atletico, Simeone, a admis à contrecœur que Trippier voulait partir, concédant qu’il serait difficile de garder le défenseur des Trois Lions.

« Nous voulons qu’il reste – c’est un joueur très important », a déclaré Simeone dimanche.

Trippier a été un acteur clé pour Atleti ces dernières années

« Mais de nos jours, quand un joueur veut partir, vous ne pouvez pas le forcer à rester. »

Trippier ressemblait certainement à un homme prêt à partir au coup de sifflet à temps plein après la victoire de l’Atletico.

L’ancien arrière droit de Tottenham s’est attardé sur le terrain et a longuement applaudi le public local, avant de finalement rejoindre ses coéquipiers dans le tunnel.

