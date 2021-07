La cible du transfert de Tottenham, Bryan Gil, a été comparée à Neymar, comparée à Johan Cruyff, et des singeries habiles signifient qu’il a battu autant de rivaux que Lionel Messi la saison dernière

Il semble que l’été de Tottenham soit sur le point de devenir intéressant alors qu’ils se préparent à signer le prodige espagnol Bryan Gil.

Le joueur de 20 ans devrait rejoindre Séville, échangeant sa place avec le milieu de terrain argentin Erik Lamela, tandis que 25 millions d’euros supplémentaires (21,6 millions de livres sterling) et des ajouts iront également à la Liga.

.

Gil est une perspective extrêmement excitante

Vous savez que c’est potentiellement un accord concluant lorsque les supporters du club vendeur ne sont pas satisfaits des conditions proposées.

Lorsque la nouvelle de l’accord a été rompue par le journaliste Fabrizio Romano sur Twitter, beaucoup ont été surpris à l’idée de perdre leur starlette, qui a passé la saison dernière en prêt avec Eibar.

Il n’a peut-être inscrit que quatre buts et trois passes décisives en Liga en 28 apparitions, mais ses autres statistiques le placent fermement parmi les meilleurs ailiers du pays.

Et l’Espagne a certainement d’excellents joueurs dans ce moule en ce moment.

.

Gil est connu pour ses impressionnantes capacités de dribble

Ses performances pour Eibar ont suscité l’intérêt de nombreux clubs avant que les Spurs ne se précipitent avec leur offre.

Le Real Madrid et Arsenal étaient deux des équipes intéressées, tandis que Barcelone ne s’est retirée de la course qu’en raison de leur problème monétaire et de leur manque de besoin dans la position.

L’ancien recruteur du Barça, ‘Mani’, a déclaré à Cadena Ser en février: “En ce moment, il est le meilleur footballeur espagnol et je le compare à Neymar. Il peut faire certaines choses et a une grande polyvalence, car il peut jouer à l’arrière au milieu ou sur l’aile gauche. C ‘est impressionnant.

“J’ai parlé de lui avec Roman Planes (le directeur sportif de Barcelone) et il a Bryan Gil en tête.”

Gil, cependant, n’est pas trop intéressé à entendre de telles comparaisons.

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

Il a déclaré à Marca : « C’est l’un de mes joueurs préférés. Je trouve ça très fou d’être comparé à Neymar. Je n’aime pas beaucoup lire les nouvelles ou être sur les réseaux sociaux, et quand des amis m’ont envoyé que j’ai aimé ça mais pour l’instant ça me semble fou.

Et qu’en est-il de l’intérêt de Barcelone ? Eh bien, il l’a pris dans sa foulée.

Il a ajouté : « J’aime toujours être à l’ordre du jour de l’une des meilleures équipes du monde, mais j’ai un contrat jusqu’en 2023 avec Séville et mon agent s’occupera de le faire ou non. Pour l’instant, je ne peux pas, je ne veux pas m’impliquer dans ces choses.

.

Gil pourrait donner un élan supplémentaire aux transitions d’attaque des Spurs la saison prochaine

Ailier direct du pied gauche, sur le flanc gauche, Gil est un peu un retour en arrière dans un match plein d’attaquants intérieurs qui coupent à l’intérieur à chaque occasion.

Et tandis qu’Eibar a peut-être été relégué après avoir terminé 20e en Espagne la saison dernière, ses statistiques le placent parmi les meilleurs de la division.

Ses 52 passes décisives l’ont placé septième en Liga, il a tiré dans le quatrième plus grand nombre de centres (110) et a dribblé devant le quatrième plus grand nombre de joueurs (78), parmi d’autres nombres impressionnants, y compris le huitième plus grand nombre d’actions créant des actions par 90 minutes ( 3.87).

Oh, et il a musclé sept joueurs la saison dernière – le même montant qu’un Lionel Messi. Bonne compagnie dans laquelle être.

La publication espagnole Marca a comparé le joueur de 20 ans à la légende de Barcelone et de l’Ajax John Cruyff pour ses compétences sur le terrain, et son apparence aussi, avec une coupe de cheveux maigre encadrant ses traits.

.

Gil est déjà un international espagnol et a presque fait son équipe pour l’Euro 2020

Et il fait déjà des vagues sur la scène internationale.

Il a fait trois apparitions pour l’équipe espagnole de Luis Enrique et était certainement en course pour faire partie de leur équipe pour l’Euro 2020.

“Je l’aime beaucoup. Dès la première conversation que j’ai eue avec lui, je le vois comme très mature et très calme », a déclaré Enrique

Au lieu de cela, cependant, il représentera sa nation aux Jeux olympiques de Tokyo, aux côtés du prodige barcelonais Pedri, de l’ancien joueur d’Arsenal Dani Ceballos et de la star du Real Madrid Marco Asensio.

.

Gil pourrait faire des vagues aux JO de Tokyo cet été

Et bien qu’il quitte peut-être Séville après avoir commencé un seul match pour le club, il les a aidés à remporter la Ligue Europa en 2019/20.

Gil a disputé quatre matches de sa campagne européenne et cela commence par une défaite 1-0 contre l’APOEL Nicosie.

👏 Bryan Gil impressionne en Europe… #UEL pic.twitter.com/40ZzS0r7AD – UEFA Europa League (@EuropaLeague) 20 juillet 2021

Pendant ce temps, lors d’un précédent prêt avec Leganes, il a également réussi à marquer contre le Real Madrid, il a donc un beau pedigree pour un si jeune.

Maintenant, l’intrigue vient d’où Nuno Espirito Santo le voit dans ses plans.