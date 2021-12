La cible du transfert de West Ham et d’Arsenal, Jonathan David, quittera Lille en 2022, a déclaré l’agent, le Real Madrid étant également en course pour l’attaquant canadien

West Ham et Arsenal ont été mis en alerte rouge après que l’agent de Jonathan David a révélé que la star lilloise quitterait le club à la fin de la saison.

L’international canadien continue de s’améliorer match par match, faisant suite à une campagne de 13 buts en championnat la saison dernière avec 12 buts déjà marqués cette saison après 19 matchs.

.

David a 15 buts en 26 apparitions cette saison et n’a encore que 21 ans

À seulement 21 ans, David semble déjà avoir le potentiel pour être l’un des principaux attaquants européens et les Gunners, West Ham et les géants espagnols du Real Madrid seraient désireux de déménager.

L’agent de David, Nick Mavromaras, a maintenant révélé que le joueur quitterait le club de Ligue 1 à la fin de la campagne et il a fait de la Premier League une destination appropriée pour son client.

S’exprimant à Radio Canada, il a déclaré : « Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une bonne option pour lui.

« Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime la sensation du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais rien n’est exclu.

.

Moyes cherche à recruter un attaquant en janvier

David a 29 buts en 75 apparitions depuis qu’il a rejoint Lille en provenance de Gand en 2020 et il pourrait être une signature pratique pour n’importe quel club.

Arsenal recherche également un remplaçant pour le capitaine à la hache Pierre-Emerick Aubameyang.

Cependant, West Ham doit également renforcer son attaque et Dean Saunders a exhorté la hiérarchie du club à investir lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira en janvier pour garder ses meilleurs joueurs, comme le milieu de terrain très demandé Declan Rice.

« Les propriétaires dépensent de l’argent depuis un certain temps maintenant », a déclaré Saunders au Sports Bar mercredi soir. « [Manuel] Pellegrini a été manager pendant un moment et ils lui ont donné beaucoup d’argent et cela n’a pas fonctionné.

« Sous David Moyes, ils reviennent, il a une équipe ensemble. Si j’étais les propriétaires, je dirais : « De quoi avez-vous besoin, David ? »

« West Ham est sur le point de passer à l’étape suivante, je pense que c’est la meilleure équipe qu’ils aient eu depuis des années. Ils ont de très bons joueurs.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.