La cible d’un ex-manager révèle comment la faille de Paratici a fait échouer le mouvement de Tottenham

Paulo Fonseca a expliqué pourquoi sa nomination en tant qu’entraîneur-chef de Tottenham n’avait jamais abouti, suggérant qu’il “ne croyait pas en” la direction dans laquelle Fabio Paratici voulait qu’ils aillent.

Fonseca semblait prêt à prendre le relais à Tottenham cet été dans ce qui aurait été un échange d’emploi avec José Mourinho, qui l’a remplacé à Rome. Tottenham avait envisagé plusieurs candidats, mais a été rejeté par plusieurs. Il semblait que Fonseca allait être celui qui allait enfin s’inscrire.

Mais dans une torsion des événements, l’affaire s’est effondrée pour des raisons qui n’étaient pas claires à l’époque. Les questions fiscales ont été proposées comme une explication. Cependant, Fonseca a enfin expliqué pourquoi il n’avait pas accepté le poste.

Dans une interview avec SIC, une chaîne de télévision de son Portugal natal, l’entraîneur a suggéré qu’il n’était pas d’accord avec le nouveau directeur général de Tottenham, Paratici, qui a rejoint le club cinq jours avant la publication des informations faisant état de la chute de Fonseca.

“Tous les détails ont été réglés”, a déclaré Fonseca dans des citations traduites par le Daily Telegraph. « J’étais vraiment préparé pour une nouvelle aventure à Tottenham. Mais, avec l’arrivée du directeur général (Paratici), nous avons eu des désaccords difficiles à surmonter.

« Je veux vraiment entraîner les meilleures équipes, mais je ne peux pas compromettre mes idées. Je ne peux pas compromettre mes valeurs juste pour entraîner une grande équipe. La vérité est que le président (Daniel Levy) et le directeur sportif (Steve Hitchen) ont toujours soutenu que l’équipe devrait être offensive, devrait être attrayante, devrait être une équipe dominante qui allait dans le sens de ce que sont mes équipes, en substance.

« Et avec l’entrée du nouveau directeur général, les choses ont un peu changé. Ils voulaient aller dans une autre direction et, évidemment, il n’était pas possible de développer quelque chose en quoi je ne croyais pas.

Au lieu, Tottenham a tourné son attention vers un autre manager portugais, Nuno Espirito Santo. L’ancien patron des Wolves privilégie un style de jeu plus défensif que son compatriote. Cela a conduit à des résultats mitigés lors de ses deux premiers matchs.

Les Spurs ont battu les champions de Manchester City lors de leur premier match de Premier League. Ensuite, une formation renouvelée a perdu le match aller de son match de barrage de la Ligue Europa contre Pacos De Ferreira.

Fonseca, quant à lui, est toujours sans travail après avoir récemment refusé un transfert vers la MLS Atlanta United. Il avait également été mentionné dans le cadre du travail de Crystal Palace, mais Patrick Vieira l’a pris à la place.

Tottenham en pourparlers avec le milieu de terrain avancé

Les fans des Spurs espèrent que Paratici construit dans la bonne direction après tout. Il a jusqu’à présent orchestré les signatures de Cristian Romero, Pierluigi Gollini et Bryan Gil.

Un autre ajout pourrait encore être en route après que des informations ont révélé vendredi qu’un accord était proche pour un milieu de terrain de Ligue 1.

Selon RMC Sport, des discussions sont en cours pour que les Spurs recrutent un talent prometteur. Le joueur en question a également été une cible pour Aston Villa et les deux clubs de Manchester…

