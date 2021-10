La cible readymade Man Utd poursuivie en été laisse tomber un énorme indice de transfert

Manchester United a reçu une lueur d’espoir s’il décide de raviver son intérêt pour un international anglais après avoir laissé un indice majeur sur son avenir.

Manchester United a conclu un trio d’accords qui semblaient extrêmement impressionnants sur le papier l’été dernier. Raphael Varane a été acquis pour fournir à Harry Maguire un partenaire de classe mondiale à l’arrière central. La poursuite d’un an du club contre Jadon Sancho a finalement porté ses fruits, tandis que l’icône mondiale Cristiano Ronaldo a été arrachée à Manchester City.

Cependant, si United avait réussi, ils auraient peut-être également signé l’arrière droit anglais, Kieran Trippier. United a été constamment lié à l’arrière latéral de l’Atletico Madrid pendant une grande partie de la fenêtre estivale.

Malgré ses 31 ans, Trippier reste au sommet de son art. Il a prospéré sous la direction de Diego Simeone en Espagne.

L’esprit défensif Aaron Wan-Bissaka occupe actuellement le poste d’arrière droit à Old Trafford. La signature de Trippier donnerait à Solskjaer une option plus offensive à partir de la position pour aider à sculpter le contenu des défenses tenaces ouvertes pour baisser profondément et absorber la pression.

En fin de compte, un accord n’a pas pu être conclu, bien que les discussions aient persisté, un accord pourrait être réexaminé dans une future fenêtre. En effet, un rapport de début octobre affirmait qu’un déménagement en janvier n’était pas hors de question – malgré le fait d’avoir potentiellement à payer plus cher.

Maintenant, s’exprimant dans une interview avec le Daily Mail, Trippier a laissé tomber un indice que United adorera entendre. Après avoir exprimé son désir de devenir un jour manager, Trippier a admis qu’il nourrissait toujours l’ambition de jouer à nouveau en Angleterre.

« J’adorerais rejouer en Premier League », a admis l’ancien as de Tottenham.

Trippier a abordé un certain nombre de sujets dans son interview, y compris ce que c’est que de s’aligner aux côtés de Luis Suarez.

L’ancien favori de Liverpool a aidé l’Atletico à remporter la gloire de la Liga la saison dernière, et Trippier a admis que l’Uruguayen est le « pire joueur que vous aurez jamais rencontré ».

« Quand vous jouez contre lui, il est le pire joueur que vous rencontrerez jamais », a déclaré Trippier. «Mais c’est définitivement quelqu’un que vous voulez de votre côté.

« C’est juste sa présence. Vous savez, quand vous voyez quelqu’un comme ça franchir la porte, cela donne un coup de pouce aux joueurs. Ils voient un gagnant.

« C’est aussi un grand farceur. C’est juste l’ensemble, c’est un grand joueur et une personne merveilleuse.

Liverpool souligne les références au titre de Premier League – et Salah est en mission

Neville sépare Fernandes, problème avec Ronaldo

Pendant ce temps, Gary Neville a averti Manchester United qu’ils ne devraient pas accepter le manque d’efforts des stars offensives Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes.

Neville a déclaré lundi soir Football: «Je ne pense pas que ce soit un problème de Paul Pogba. La raison pour laquelle je dis cela, c’est que samedi j’ai regardé Ronaldo et Fernandes devant, rien.

« Je les ai vus agiter les bras à quelques reprises contre quelques-uns de leurs coéquipiers, ce que je n’ai pas aimé. Cela doit s’arrêter !

« J’ai vu des joueurs larges sans intensité dans leur pressing. Ole Gunnar Solskjaer ne peut pas revenir à [Scott] McTominay et Fred et il ne peut pas retourner à [Nemanja] Matic et Fred parce que la réalité est que nous savons ce que cela donne. Cela ne donnera pas le succès à Manchester United et Solskjaer a fait venir tous ces joueurs talentueux.

« Pep Guardiola joue avec David Silva, [Kevin] De Bruyne, [Leroy] Sain, [Sergio] Aguero et [Raheem] Sterling qui est cinq joueurs offensifs.

« Ce que Solskjaer doit essayer de prouver, c’est qu’en tant que top manager et son développement en tant qu’entraîneur cette saison, les meilleurs joueurs peuvent travailler aussi dur que les autres meilleurs joueurs de la ligue. »

LIRE LA SUITE: La légende de Man Utd appelle Paul Pogba pour une diatribe publique; doute de la réaction instinctive de Solskjaer