La CII plaide pour des actions coordonnées par le Centre et déclare minimiser l’impact d’Omicron

« Je pense également qu’à travers l’éventail politique et entre le Centre et les États, il y a une plus grande reconnaissance du fait que vous avez besoin d’investissements du secteur privé si vous voulez créer des emplois », a déclaré Narendran.

Au milieu des craintes que la nouvelle variante du coronavirus ne perturbe l’activité commerciale normale, la chambre industrielle CII a plaidé jeudi pour des actions coordonnées par le Centre et les gouvernements des États pour minimiser l’impact d’Omicron sur l’économie.

« Il y a évidemment une certaine inquiétude à propos d’Omicron, mais je pense que le retour général que nous avons est qu’il se propage rapidement mais que l’impact sur la santé est plus doux », a déclaré le président de CII TV Narendran à PTI dans une interview.

L’impact économique de la troisième vague peut être minimisé s’il y a une réponse coordonnée entre le gouvernement central et les gouvernements des États, a-t-il déclaré.

Le président de la CII a observé que dans l’ensemble, la reprise en 2021 a été forte pour la plupart des secteurs. Cependant, des secteurs comme l’hôtellerie, les voyages, les MPME (micro, petites et moyennes entreprises) et certains services ont été considérablement touchés par la première et la deuxième vague de COVID.

Partageant des estimations de la croissance économique, il a déclaré que le point de vue de CII est que la croissance de cet exercice sera de 9,5 pour cent et que la croissance de l’exercice prochain sera de 8,5 pour cent. L’exercice en cours se termine le 31 mars.

Interrogé sur la décision du Centre d’annuler les trois lois agricoles et si cela affecte le sentiment des investisseurs en termes de stabilité politique, il a déclaré : vous devrez peut-être faire une pause, je pense que dans les lois agricoles, c’est plus comme ça. Il a en outre noté que «… chez CII, nous avions soutenu le fait que nous pensions que ces (lois) aideraient à long terme, mais nous respectons les décisions du gouvernement sur ces choses. Il a souligné que dans l’ensemble, l’intention du gouvernement, l’engagement est positif, il est en faveur des réformes.

Partageant la liste de souhaits du budget de CII, il a souligné que l’accent sur l’investissement et l’infrastructure doit continuer, car tandis que l’investissement du secteur privé revient, l’économie doit être soutenue par l’investissement du gouvernement, en particulier en mettant l’accent sur l’infrastructure.

Il a également souligné la nécessité de se concentrer en permanence sur le coût et la facilité de faire des affaires, pour réduire la complexité et la rendre plus facile, ajoutant que CII a suggéré l’auto-certification (par les entreprises) comme une voie à suivre pour les questions de conformité, et a suggéré de développer un indice du coût de l’exploitation des affaires.

En ce qui concerne la taxe sur les produits et services (TPS), a-t-il déclaré, bien qu’il existe un degré de complexité qui constitue aujourd’hui un fardeau pour de nombreuses petites entreprises, la solution n’est pas de supprimer la TPS mais de la simplifier davantage.

Parlant des perspectives du secteur de l’acier, Narendran, qui dirige également Tata Steel, a déclaré qu’il considérait la Chine comme moins perturbatrice sur les marchés internationaux, car le pays a réduit sa production et ses exportations pour l’aligner sur sa consommation nationale d’acier, ce qui apportera plus stabilité du commerce mondial de l’acier.

« En ce qui concerne l’Inde, nous sommes prêts pour une bonne décennie de croissance pour l’industrie sidérurgique simplement parce que l’Inde a traditionnellement connu une croissance tirée par la consommation, mais nous nous tournons maintenant vers une croissance tirée par les investissements, une croissance axée sur les infrastructures qui est bonne pour consommation d’acier », a déclaré le PDG et directeur général de Tata Steel.

