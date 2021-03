La cinématique de la saison 6 de Fortnite a été co-dirigée par les frères Russo

Par Dom Peppiatt, Jeudi 18 mars 2021 à 16h47 GMT

Plus tôt cette semaine, nous avons vu un Fortnite Chapitre 2 Saison 6, AKA Primal, commencez avec une nouvelle cinématique explosive. Il s’avère que cette cinématique a été co-dirigée par nul autre que les frères Russo.

Si vous avez vu la cinématique super hype de trois minutes qu’Epic a lancée avant le lancement de la première expérience solo narrative de Fortnite plus tôt cette semaine, vous saurez que c’était tout un spectacle.

Intégrée ci-dessous, la bande-annonce est une exploration des différentes marques, personnages et humour loufoque qui ont fait de Fortnite un tel succès à ce jour, centrée sur l’agent Jones et ses collègues. car ils réussissent à contenir le point zéro anormal.

Il s’avère qu’il y a une raison pour laquelle la bande-annonce était un peu plus captivante que les autres projets Fortnite à ce jour: elle a été réalisée par Joe et Anthony Russo – que vous connaissez peut-être pour avoir dirigé divers films Avengers.

Dans une déclaration à The Verge, les frères Russo ont déclaré: «Cela a été fantastique de travailler avec l’équipe d’Epic. Fortnite occupe une place unique dans la culture pop, et nous pensons que Donald Mustard est un conteur visionnaire, qui continue de nous emmener tous dans un territoire inexploré.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons Epic faire équipe avec des réalisateurs estimés – en mai 2020, Fortnite a projeté l’un des films de Christopher Nolan dans son intégralité. Nous avons également vu Thanos, qui a été proche du cœur du duo Russo, apparaître dans le jeu en 2018.

Ne vous attendez pas à ce que cette bande-annonce soit la dernière fois qu’Epic fait appel aux géants du cinéma pour promouvoir ses jeux: c’est plus que comme si nous n’avions vu qu’une partie de la méga-propriété cross-média et cross-IP que Epic construit ici, cela attirera probablement autant de personnes que possible pour que cela fonctionne à long terme.