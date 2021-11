La cinquième génération de SSD atteindra 14 Go / s, soit deux fois la vitesse de la génération actuelle | La technologie

Nous ne nous sommes pas encore adaptés au SSD de 4e génération mais l’industrie ne s’arrête pas. La preuve en est que nous venons d’apprendre qu’il existe déjà une entreprise qui travaille sur la nouvelle génération de disques SSD.

Alors que les ordinateurs personnels commencent à adopter la prise en charge de PCIe Gen 4, la société coréenne FADU Technology a annoncé les premières conceptions de disques SSD PCIe Gen 5 et de contrôleurs SSD.

Selon GlobeNewswire, média spécialisé sur ces questions, Les SSD FADU auront un débit de 14,6 Go / s, consommeront moins d’énergie que la génération actuelle et ils seront spécifiquement conçus pour le marché du cloud et des centres de données.

Les spécifications préliminaires de FADU pour son SSD Gen 5, qui sont encore en développement, comprennent Vitesses d’écriture séquentielle jusqu’à 10,4 Go/s et vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 14,6 Go/s, le tout avec une consommation électrique inférieure à 5,2 W.

Ces nouveaux SSD fonctionneront sur une interface PCIe Gen 5 avec quatre voies de connectivité et comprendront le protocole NVMe 1.4+ ainsi que OCP Cloud Spec 2.0. Facteurs de forme SSD.

Bien qu’encore nous ne savons pas quand ces unités arriveront dans l’informatique grand public (c’est-à-dire chez nous), il est bon de savoir que les SSD de 5e génération sont déjà fabriqués.

N’oubliez pas que même si ce type de SSD n’est pas encore disponible sur le marché, nous avons déjà des cartes mères et des processeurs (cartes mères Intel Alder Lake et Z690 de 12e génération) qui soutiennent cette nouvelle génération de souvenirs.

Ces disques SSD conçus pour les serveurs et le cloud devraient être lancés fin 2022, donc dans le monde de l’informatique grand public, nous ne devrions pas les voir avant 2023.

Patience, car peu importe l’amélioration des performances, l’expérience utilisateur sera très similaire à ce qui existe déjà, comme cela se produit déjà avec un SSD de 3ème génération lorsque nous le comparons à un SSD de 4ème génération.