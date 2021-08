La circonférence absolue de ce Game Boy très large

L’année dernière, The Retro Future a fait une très longue Game Boy, et honnêtement, où allez-vous d’autre que de faire une très large Game Boy Advance.

Il n’y a aucune raison pratique de le faire. La vidéo elle-même s’intitule “J’ai agrandi la GameBoy Advance sans raison”. Et pourtant, il pourrait y avoir des raisons. Tout d’abord, les dimensions de celui-ci me plaisent beaucoup, comme un dessinateur caricaturant avec amour l’ordinateur de poche original.

Mais aussi, il y a peut-être des fins pratiques pour cela? Les jeux vidéo portables ont parcouru un long chemin au cours des 20 dernières années, et là où il était tout à fait normal de sortir une Game Boy plus petite qui vous serrait les mains comme un gros crabe, de nos jours, nous sommes plus habitués à la largeur de quelque chose comme le Switch, alors peut-être que ce serait bizarrement plus confortable pour nos sensibilités modernes ?

Ou pas, puisqu’il fait vraiment juste pour « l’effet comique ». Quoi qu’il en soit, sa plaisanterie mise à part c’est quand même vraiment impressionnant ! Normalement, les hacks de console comme celui-ci viennent avec toutes sortes de bords rugueux et de compromis, mais la carrosserie ici est très bonne, et même lorsqu’il la retourne à la lumière, cela ressemble à quelque chose que Nintendo aurait pu réellement sortir si nous vivions dans un monde où Nintendo étaient encore plus fous de ce genre de choses qu’ils ne le sont déjà.

Si vous n’avez pas vu la vidéo originale de Long Game Boy de mai 2020, qui est probablement encore plus drôle, la voici :