La circulaire sur les comptes courants de RBI fait l’objet d’un examen minutieux au Kerala HC

Auparavant, dans des ordonnances provisoires datées des 26 et 27 juillet, le Kerala HC avait déclaré que le statu quo devait être maintenu sur les comptes courants détenus respectivement par GEO VPL Finance et Muthoot Fincorp.

Entendant un lot de requêtes contre la circulaire des comptes courants de la Reserve Bank of India (RBI) en date du 6 août 2020, la Haute Cour du Kerala a prolongé mardi jusqu’au 12 août le statu quo sur les comptes courants d’un groupe de sociétés financières non bancaires (NBFC ) dans l’état.

En d’autres termes, les banques avec lesquelles ces NBFC ont des comptes courants ne seront pas autorisées à fermer ces comptes même s’ils violent la circulaire du 6 août. La circulaire a mandaté chaque banque pour fermer les comptes courants des emprunteurs envers lesquels l’exposition de la banque était inférieure à 10 % de ses emprunts totaux. La date limite pour se conformer à la circulaire, qui visait à prévenir les fraudes, était le 31 juillet.

Mardi, la RBI a déclaré au tribunal qu’elle soumettrait un contre-affidavit pour expliquer sa position, selon une source proche de la procédure. Alors que l’un des pétitionnaires, Muthoot Fincorp, a demandé au tribunal de prolonger le délai de mise en œuvre de la circulaire, d’autres pétitionnaires comme GEO VPL Finance ont plaidé pour sa suppression totale.

« Certains des pétitionnaires ont contesté la circulaire et fait valoir qu’elle n’est pas applicable dans sa forme actuelle. Ils ont déclaré que la RBI devait tenir compte des véritables difficultés des NBFC et proposer une alternative viable », a déclaré une personne proche des développements.

Dans la perspective de l’échéance, les banques ont écrit aux emprunteurs dont les comptes courants risquaient d’être fermés pour non-conformité. De nombreux clients ont vu leurs comptes fermés de force. Certains emprunteurs se sont plaints sur les réseaux sociaux de ce qu’ils considéraient comme une fermeture arbitraire de leurs comptes par les banques.

Mardi, le directeur général et PDG de Bank of India, AK Das, a déclaré que l’Association des banques indiennes (IBA) était en contact avec la RBI au sujet de la circulaire sur les comptes courants. «Nous avons récemment eu une réunion avec le régulateur et toutes les banques déposeront une pétition via l’IBA et nous agirons conformément aux instructions du régulateur. Nous augmentons également notre engagement avec les clients », a déclaré Das.

