La Cité des Sciences d’Ahmedabad pour un coup de pouce ! PM Modi s’apprête à inaugurer une galerie aquatique, un parc naturel et une galerie robotique

La cité des sciences d’Ahmedabad : Les locaux de Science City à Ahmedabad, dans le Gujarat, devraient accueillir une galerie aquatique, un parc naturel et une galerie robotique, car le Premier ministre Narendra Modi inaugurera ces attractions vendredi. L’inauguration aurait lieu virtuellement. Selon un rapport publié dans IE, la Cité des sciences d’Ahmedabad a vu le jour après que le gouvernement de l’État a créé en 1999 le Conseil de la Cité des sciences du Gujarat ou GCSC en tant qu’organisme autonome relevant du Département des sciences et de la technologie (DST) pour réaliser la science du Gujarat. Mandat municipal. Il avait été créé pour fusionner la science avec le divertissement afin d’encourager le tempérament scientifique chez les jeunes esprits.

La Cité des sciences a récupéré le premier théâtre IMAX 3D en Inde au cours de sa première phase de développement en 2002. Au cours de la même phase, une salle de l’espace et une salle des sciences ont été créées dans le bâtiment principal de la Cité des sciences qui a la forme d’un dôme. Un amphithéâtre, un parc des sciences de la vie, un parc d’éducation à l’énergie, des manèges à sensations simulées, un pavillon planète terre, un centre d’activités pour les enfants et une fontaine musicale ont également été installés dans la ville pendant la phase.

Les trois nouveaux ajouts font partie de la deuxième phase de développement de la Cité des sciences, qui enregistre une fréquentation annuelle de plus de huit lakh.

Galerie aquatique d’Ahmedabad Science City : attractions et entretien

La galerie aquatique a été construite sur une superficie de plus de 15 000 mètres carrés et a été équipée de 68 réservoirs d’eau douce, d’eau saumâtre et d’eau de mer, selon le rapport. Un énorme 188 espèces marines ont été ajoutées à la galerie, y compris des amphibiens et des manchots, le nombre total d’animaux devant être hébergés dans la galerie devrait être de 11 690. La galerie aurait également un tunnel à requins de 28 mètres, qui devrait être l’attraction principale en raison du logement des requins bonnethead, des requins zèbres et des requins gris de récif.

La galerie bénéficie d’une exposition et d’un soutien technique de Marinescape de Nouvelle-Zélande, tandis qu’elle serait entretenue par Shapoorji Pallonji-Marinescape JV pendant au moins cinq ans. Selon le rapport, la galerie est en cours de construction et sera entretenue pour un coût total de Rs 260 crore, et elle est en passe de devenir le plus grand aquarium public du pays.

Les espèces sont achetées dans différentes parties du monde. Par exemple, les pingouins ont été amenés d’Afrique du Sud pour l’exposition. Cela signifie que les espèces proviennent de différentes écorégions et sont donc acclimatées par étapes, chaque étape durant une à deux semaines.

De multiples écosystèmes comme la zone indienne, la zone africaine, la zone américaine, la zone asiatique entre autres sont émulés dans les différents réservoirs, ce qui signifie qu’un maintien précis de plusieurs paramètres doit être assuré pour l’eau, y compris le niveau de salinité, le niveau de pH, l’oxygène chimique, etc., pour convenir à l’espèce.

En dehors de cela, la galerie dispose également d’écrans tactiles sur place qui permettraient aux visiteurs de sélectionner une espèce et d’en apprendre davantage à son sujet. Un théâtre 5D et une exposition interactive ont également été ajoutés dans la galerie.

Les frais d’entrée de la galerie aquatique sont de Rs 200 selon le site Web de la Cité des sciences, et pour un groupe minimum de 10 enfants, les groupes scolaires seraient autorisés à entrer à un prix subventionné de Rs 50.

Galerie de robotique et parc naturel : ce que l’on sait à ce jour

Selon le rapport, la galerie de robotique a été développée par Cube Construction Engineering Limited à Vadodara, qui la maintiendra également pendant les cinq prochaines années. La construction, l’exploitation et l’entretien de la galerie coûtent collectivement Rs 127 crore. La galerie est une unité de trois étages et elle a une piste de voiture autonome sur le périmètre. Une cafétéria a également été ajoutée au rez-de-chaussée, mais il y a une torsion – elle est occupée par des robots qui font aussi bien office de serveurs que de chefs. Des expositions interactives sont également présentes au rez-de-chaussée, qui dispose également d’une cour où sont présentés les robots de la culture pop de Wall-E et Transformer.

Dans la galerie, les visiteurs peuvent découvrir le parcours de l’évolution des robots et comment ces machines ont pu changer le paysage des vies humaines en servant dans de nombreux domaines, notamment les chirurgies médicales et les opérations de sauvetage. En dehors de cela, la galerie permet également aux visiteurs de jouer à des jeux comme le hockey sur air contre des adversaires robots, ou même de voir des robots s’affronter au soccer ou au badminton. DRDO et ISRO ont également ajouté leurs expositions à la galerie, tout comme les instituts d’ingénierie. Un atelier pour encourager les jeunes dans le domaine de la robotique a également été intégré. Un espace VR et AR a également été ajouté, et une troupe de robots performants comprenant cinq robots danseurs, un pianiste, un trompettiste et un batteur ont également été ajoutés pour le facteur de divertissement.

Pendant ce temps, le parc naturel s’étendant sur huit hectares a été développé avec le département des forêts, ajoute le rapport.

