La cité du sport, un peu plus près avec l’argent CVC

12/12/2021 à 23:21 CET

Carles Rosell

Approuvé lors de l’Assemblée extraordinaire de la Liga la semaine dernière, et en attendant que la chose soit prolongée ou non pour des raisons juridiques, le fonds d’investissement CVC injectera 1.994 millions d’euros dans les clubs Premier et Second, avec lequel Gérone obtiendra une bonne pincée qui leur permettra d’assainir leurs comptes et d’envisager avec optimisme l’avenir immédiat.

Le club catalan recevra un montant de près de 32 millions et vous pouvez allouer jusqu’à 70 pour cent, quelque 22 millions, plus ou moins, pour améliorer leurs infrastructures. Le stade Montilivi en profitera, qui a changé de fond en comble ces dernières années, notamment depuis l’arrivée de nouveaux propriétaires et avec le saut, certes bref, vers Primera. Mais la cité sportive désirée verra aussi le jour, un travail envisagé depuis longtemps, mais qui n’a jamais été réalisé.

Situé dans un endroit prisé de l’état, près de la ville et pas trop loin, on manque d’argent pour réaliser un ouvrage qui servira à construire des terrains d’entraînement et le matériel nécessaire pour l’équipe première et la base travailler, qui pourraient aussi jouer leurs matchs. Environ 20 millions d’euros seront alloués.