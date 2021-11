Les petits enfants graves ont un moment. Dans la prochaine Station Eleven de HBO Max, l’acteur Matilda Lawler joue un enfant de 8 ans qui survit à une apocalypse qui ne fait qu’approfondir le froncement de sourcils inquiet avec lequel elle avait déjà commencé, et le Baby-sitter’s Club de Netflix présente une petite fille voleuse de scène qui met en garde de façon inquiétante les gens sur les fantômes et semble entrer tôt dans sa phase gothique.

Mais tout un spectacle de petits enfants graves ? Pour cela, vous devrez vous tourner vers Netflix’s City of Ghosts, une jolie émission animée pour enfants sur les fantômes, la télé-réalité et l’histoire qui nous entoure. La série est sortie en mars dernier. Le fait que moi, quelqu’un qui suit de près la télévision, ne le découvre que maintenant suggère qu’il s’agit d’un autre programme dont Netflix ne sait pas quoi faire.

Ils devraient trouver quoi en faire ! City of Ghosts est un vrai régal, que même moi, un cynique sans enfant, peux apprécier avec un cœur ouvert. Je remercie ma collègue Vulture Kathryn VanArendonk, une maman connue, de m’avoir attirée vers ce spectacle, car je pense qu’il y a beaucoup à faire pour les non-parents.

Situé à Los Angeles, City of Ghosts suit le «club fantôme» de quatre membres, un groupe d’enfants qui affrontent des mystères fantomatiques autour de la ville. Leurs aventures sont présentées comme une émission de fausse-réalité, avec la dirigeante du club fantôme Zelda (la plus petite et la plus grave de toutes) obligeant son frère aîné à filmer leurs exploits. (Dans une touche très amusante, nous entendons parfois ledit frère mais ne le voyons pas.) Les interviews de têtes parlantes et les plans d’établissement des lieux sont accompagnés de titres écrits au marqueur sur du carton, que de minuscules mains tiennent devant la caméra. Les enfants mènent des entretiens étonnamment professionnels. Tout est très fait à la main et mignon.

Chaque épisode suit un format similaire. Les enfants découvrent une hantise à proximité, ils se rendent à cet endroit, ils rassemblent des preuves, ils comparent des notes, puis ils vont parler au fantôme. Les fantômes ne sont pas présentés comme des entités terrifiantes, mais plutôt comme des nuages ​​mignons et gonflés qui recherchent vraiment quelqu’un à qui raconter l’histoire de leur vie. Habituellement, les enfants, les fantômes et les personnes hantées se rapprochent, et tout le monde rentre chez lui heureux.

L’écrivain d’Adventure Time Elizabeth Ito a créé City of Ghosts, et son mélange particulier d’éléments ne ressemble à rien d’autre en ce moment. L’animation se concentre sur des personnages qui ressemblent plutôt à des figurines Funko Pop, avec des têtes trop grosses et des corps minces, mais les arrière-plans sont de vraies photographies de lieux de Los Angeles qui ont reçu un filtre numérique qui les fait presque ressembler à des peintures à l’aquarelle . Le style d’animation m’a pris environ un demi-épisode pour m’y habituer, mais une fois que je m’y suis habitué, j’ai pu apprécier à quel point c’est magnifique et à quel point cela fonctionne bien pour les histoires que la série raconte.

Ces histoires sont également un mélange unique d’éléments. Bien que la série soit un faux documentaire – croyez-le ou non, Los Angeles n’est pas remplie de fantômes mignons ressemblant à des nuages ​​que vous pouvez appeler en découvrant ce qu’ils veulent le plus – une grande partie du dialogue a le sentiment de vraies interviews. Le spectacle est également très recherché. Les fantômes que les enfants rencontrent servent tous de fenêtres sur différentes parties de l’histoire de Los Angeles, et leurs histoires sont des aperçus très réels d’un monde antérieur à la naissance des membres du club fantôme.

(Encadré : il y a tout un épisode où les enfants s’intéressent à la culture du skateboard et du zine tout en visitant le quartier de Venise, et leur perplexité évidente de voir des cassettes VHS, des cassettes et des les photocopieurs m’ont fait me sentir plus vieux que jamais.)

Les enfants sont une grande partie de la sensation presque documentaire de la série. Ito a choisi de vrais enfants pour jouer les membres du club fantôme, et leur livraison légèrement interrompue offre un sentiment semblable aux spéciaux de Peanuts. La série est également tournée vers une représentation diversifiée qui n’attire pas vraiment l’attention sur elle-même. Les quatre membres du club fantôme capturent la diversité raciale de LA, et un membre du club fantôme, Thomas, utilise les pronoms them/them. Plutôt que de souligner l’identité de Thomas, la série fait simplement référence à divers personnages avec les bons pronoms plusieurs fois avant que Thomas ne le souligne eux-mêmes dans une introduction.

À la base, City of Ghosts réussit parce que c’est un spectacle sur les histoires qui se cachent dans les endroits où nous vivons. Le club fantôme parcourt Los Angeles dans les six premiers épisodes de la série, et ils creusent les intersections désordonnées de l’identité personnelle et de l’histoire. La première, par exemple, examine l’histoire du quartier de Boyle Heights à Los Angeles, qui a abrité de nombreux Américains d’origine japonaise pendant des décennies, avant de devenir le foyer d’une population majoritairement latino. C’est maintenant un quartier qui lutte contre la gentrification, et City of Ghosts fait signe à tout cela sans trop insister aucun point.

D’autres épisodes parlent du quartier historiquement noir de Leimert Park et des populations autochtones qui vivaient sur la terre qui est devenue Los Angeles avant l’arrivée des colonisateurs européens. L’exposition s’intéresse à la façon dont les bâtiments se déplacent et changent en fonction de qui les occupe, même si la structure du bâtiment reste la même. Les enfants qui veulent juste regarder une émission avec un fantôme mignon le trouveront dans le texte ; les parents (en particulier les parents Angeleno) qui veulent creuser dans l’histoire trouveront beaucoup de choses à dire dans le sous-texte.

Et regardez : j’habite à Los Angeles. J’adore cette ville. J’aime son histoire et j’aime la façon dont ses bâtiments et ses quartiers reflètent l’image vaste et en constante évolution de ce que signifie être américain. Pourtant, même si vous ne vivez pas ici, je pense que City of Ghosts offre une chance de commencer une conversation sur la façon dont les paysages urbains se développent et changent au fil du temps et sur le petit rôle que nous jouons tous pour les rendre vibrants.

Netflix n’a pas encore annoncé de renouvellement pour City of Ghosts, et j’espère sincèrement que nous aurons plus que les six épisodes existants. Il s’agit d’un regard gagnant et fantaisiste sur des sujets compliqués qui ne devient jamais trop sérieux ou n’oublie qu’il a un message à transmettre. La télévision pour enfants a trop peu d’émissions qui atteignent cette référence, et il serait triste de voir l’une des rares à disparaître.

La première saison en six épisodes de City of Ghosts est en streaming sur Netflix. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.