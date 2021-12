La City termine par une procédure à Leipzig

12/07/2021 à 06:30 CET

Au Manchester City de Guardiola Une clôture placide de la phase de groupes l’attend. Les Mancuniens ont fait leurs devoirs la veille en battant le Paris Saint-Germain, et maintenant ils visitent le RB Leipzig dans le dernier match avec lui leadership déjà assuré.

C’est pourquoi le car catalan peut se permettre de voyager en Allemagne avec cinq jeunes de l’académie: Egan-Riley, Wilson-Esbrand, Lavia, Palmer et McAtee. Les deux derniers sont ceux avec le plus d’options pour entrer dans le onze de départ. Qui sera en sécurité à la place, sera Kevin De Bruyne. Après avoir vaincu le Covid-19, Pep lui laissera quelques minutes pour accélérer.

« C’est important qu’il gagne des minutes. Quand il a été testé positif, il récupérait sa meilleure forme. C’était un revers, et on sait que, quand on a passé le virus, les jours suivants on se sent un peu vide. Ce mardi Kevin va Début, on verra combien de minutes il pourra jouer & rdquor ;, a déclaré le Catalan à propos de sa star.

Ferran Torres et Gabriel Jésus Ils sont les seuls City blessés, ces derniers après un coup dur subi ce week-end. Le RB Leipzig joue pour sa part la qualification pour la Ligue Europa. Ils essaieront de l’obtenir sans l’entraîneur Jesse marsch, viré le week-end dernier. Quel que soit son assistant, Achim Beierlorzer, prendra les rênes momentanément. Pour les Allemands, cela vaut la peine d’égaliser le résultat de Bruges au Parc des Princes pour s’assurer la troisième place.

Les files d’attente probables

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Simakan, Gvardiol; Mukiele, Adams, Laimer, Angeliño ; Nkunku, Silva, Forsberg.

Manchester City: Steffen; Egan-Riley, Stones, Aké, Zinchenko ; Fernandinho, De Bruyne, McAtee ; Mahrez, Palmer, Grealish.