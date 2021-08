La Ciutat de València change de terrain, qui fera ses débuts contre le Real Madrid

Après que l’Université du Texas et l’Oklahoma ont annoncé leur décision explosive de rejoindre la SEC, à compter du 1er juillet 2025, le Big 12 doit ramasser les morceaux et déterminer la suite. Quelques jours après l’annonce et des années avant l’entrée en vigueur de la décision, la législature de l’État a commencé des audiences […] More