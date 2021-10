La claque sur le poignet au PP d’une conférencière féministe invitée à leur propre convention

Nouvelles connexes

Les Fête populaire Ce mercredi, s’est tenue une table, qu’ils ont appelée Féminisme libéral, dans laquelle il a été possible d’écouter quatre oratrices avec la modération de Belén Hoyo. Jusqu’ici, dans le grand événement itinérant que les populaires célèbrent depuis lundi, les interventions féminines étaient presque résiduelles, limitant la présence des participants à leurs présentateurs ou intervieweurs.

Ce détail n’a pas échappé à l’une des femmes qui ont participé à la table sur le féminisme, Paula Gómez de la Barcena, représentant de la Fondation Inspiring Girls Spain, une entité dédiée à “augmenter l’aspiration professionnelle des filles à travers des modèles féminins qui servent de références”, expliquent-elles dans leurs réseaux. Elle a partagé une tribune avec Carmen M. García et Susana Camarero, qui ont été perplexes en entendant sa déclaration inattendue.

Après avoir parlé de l’importance pour les filles d’avoir un miroir où elles peuvent se regarder afin qu’elles ne renoncent pas à leurs aspirations professionnelles, Gómez de la Bárcena s’est adressé au public, où se trouvaient Pablo Casado et d’autres leaders populaires, pour leur dire que « nous doivent faire un effort, hommes et femmes, pour rendre visible le travail que nous faisons” avant d’ajouter : “Et, dans ce sens, je dois dire quelque chose car, sinon, je vais éclater”.

« Recherchez les experts ! »

“Il y a moins de représentantes à cette convention que dans n’importe quel conseil d’administration d’IBEX”L’oratrice a commencé par dire, assurant qu’elle est “convaincue qu’il y a beaucoup de femmes qui parleraient des questions que vous avez abordées aussi bien que les invités que vous avez amenés”. « Cherchez-les, nom de Dieu ! Il y en a ! Ils sont là ! C’est là. dites-le pour la justice”, a été justifiée .

Paula Gómez de la Bárcena a lancé un timide applaudissement du public avant de poursuivre : “Pour la justice et la générosité avec les générations suivantes qui ont besoin de ces références. Et ils ont besoin de voir que les femmes peignent quelque chose dans la société et qu’on soit pris en compte. Et que quand ce genre de congrès se tient (…), il y a des femmes pour parler de ces choses. Économie, finance, environnement, industrie… Tout ça. Il y a des experts incroyables et, sinon, vous venez chez Inspiring et je vous les présenterai. Je les connais tous”, a-t-il conclu.

Ce fragment de son discours peut être revu à partir de la minute 28 :

Les propos de Paula Gómez de la Bárcena ont atteint les réseaux sociaux quelques heures plus tard et c’est ce jeudi qu’ils sont devenus populaires sur Twitter, où une grande partie du féminisme l’a félicitée pour son intervention :

La zasca de Paula Gómez de la Bárcena, directrice de la fondation Inspiring Girls, aux organisatrices à la table sur le « féminisme libéral » du Congrès du PP est monumentale ! @populares https://t.co/vdXN519idI – мαηυ / ❤️ 🔻 (@manuraortiz) 30 septembre 2021

Il ne s’agit pas de quotas ou de parité, mais de visibilité et de reconnaissance

Nous avons besoin de plus de références féminines

Vous pouvez dire plus haut, mais pas plus clair

⬇️Paula Gómez de la Bárcena, directrice de @InspirinGirlsE @MariaEizaguirre @BisilaBokoko #gestosquehablan #InspirinGirls pic.twitter.com/qnFnZ3H2Ch – Susana Fuster (@sufuster) 30 septembre 2021

Brava Paula Gómez de la Bárcena de @InspirinGirlsE

Mais bien sûr il faut défendre les quotas, car (presque) aucun homme n’aime admettre qu’une femme le fasse autant ou mieux que lui. Et s’il ne le fait pas, vous devez le forcer.

Je souhaite que les quotas ne soient pas nécessaires. https://t.co/kwelY9pqid – Bêta des masculinités (@MasculinidadesB) 29 septembre 2021

Brava Paula Gómez de la Bárcena !. @InspirinGirlsE, c’est comme ça qu’il faut parler haut et fort, les femmes valent autant, et parfois plus, que les hommes, et dans tous les domaines de la connaissance, du métier, de la vie. – @SeSaMoHaBemus (@sesamohabemus) 30 septembre 2021

Il ne le dit pas par quota, mais il a fait un magnifique résumé de ce à quoi servent les quotas – Celia 💚 (@CeliaBarrado) 29 septembre 2021

Il me semble extraordinaire qu’un parti comme @populares, qui prône la liberté et l’égalité, autorise ce type d’intervention. C’est un avertissement aux marins et la direction doit en prendre note. – José Ramirez Mendia (@jramirezmendia) 29 septembre 2021

Une zasca élégante, en tout cas, dont le plus important est que toutes les parties, et pas seulement le PP, en prennent note.

Suivez les sujets qui vous intéressent