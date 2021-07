LA CLASSE AU REGISSANT A « ATTEINT LES LIMITES » QUAND IL S’AGIT DE PRENDRE VOLONTAIREMENT LE VAX ⋆ .

in

par Mac Slavo, SHTF Plan :

La classe dirigeante, en particulier celle de New York, a déclaré qu’elle avait “atteint les limites” du respect volontaire du “vaccin”. Ce qui vient ensuite ne devrait choquer exactement personne.

Le maire communiste de New York, Bill de Blasio, a exhorté les employeurs à être aussi agressifs que possible en exigeant que les travailleurs se fassent vacciner contre Covid-19, marquant le dernier signe que la campagne de jab aux États-Unis passe de la cajolerie à la force. La bière gratuite, les loteries et les bourses d’études n’ont pas réussi à inciter les gens qui ne veulent pas cette chance à l’obtenir. La mendicité des maîtres a également échoué :

Il n’y a pas si longtemps, la classe dirigeante a admis qu’elle avait perdu la « guerre » qu’elle avait déclenchée contre les non « vaccinés ».

Nous sommes sur le point de voir ce qui se passe lorsque les maîtres cherchent désespérément à contrôler la moitié des esclaves qui continuent de refuser de se conformer.

“J’appelle tous les employeurs de la ville de New York, y compris nos hôpitaux privés, à passer immédiatement à une forme de mandat”, a déclaré de Blasio vendredi dans une interview à la radio. Il a appelé les employeurs à imposer “quel que soit le maximum que vous pensez pouvoir faire”. Il semble que le gouvernement mise sur le « vaccin » qui est en fait un vaccin expérimental de thérapie génique.

La classe dirigeante va faire ce qu’elle peut pour faire injecter autant de personnes que possible. Cela signifie qu’ils utiliseront les médias grand public pour promouvoir et propager la peur entourant la «variante delta» afin de paniquer les gens.

Les résultats du sondage Associated Press-NORC récemment publiés montrent que 80% de ceux qui n’ont pas encore reçu le jab ne prévoient pas de le faire. Les politiciens et les experts en santé publique (les dirigeants) réclament de plus en plus des mandats locaux qui ne laisseront pratiquement aux esclaves d’autre choix que de se faire vacciner.

Après plus de six mois de déploiement du vaccin Covid-19 à New York, au cours desquels les résidents ont reçu « toutes les formes d’incitations », la ville a « atteint les limites d’un système purement volontaire », a déclaré de Blasio. « Tout type de mandat est utile. Il déplacera la balle. Cela permettra de vacciner davantage de personnes », a-t-il ajouté.

Il semble que la classe dirigeante commencera avec ses propres employés (ville, local, comté, fonctionnaires).

De Blasio prévoit d’augmenter la pression sur les New-Yorkais hésitants vis-à-vis des vaccins au fil du temps, en particulier les employés de la ville. “J’ai été très explicite sur le fait que c’est le début et que nous allons gravir les échelons des mesures pour remédier à cette situation”, a-t-il déclaré à l’animateur de radio WNYC Brian Lehrer. “Nous allons faire des annonces pièce par pièce.”

Bientôt, le jab sera obligatoire pour travailler pour la classe dirigeante. Cela inclut d’imposer la volonté des dirigeants sur les autres esclaves. Nous devons rester fermes maintenant, plus que jamais. Restez vigilant et soyez conscient de ce que ces psychopathes continuent de dire. Cela nous aidera à nous préparer à ce qui s’en vient. Utilisez la pensée critique et ne cessez jamais de mettre de l’ordre dans vos préparatifs.

