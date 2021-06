LA CLASSE AU RÈGLEMENT DU PAKISTAN BLOQUE LES CARTES SIM SUR LES TÉLÉPHONES DES NON VACCINÉS .

in

par Mac Slavo, SHTF Plan :

La classe dirigeante du Pakistan a pris des mesures extrêmes pour convaincre les gens de se faire vacciner par thérapie génique expérimentale. Les maîtres bloqueront les cartes SIM sur les téléphones de ceux qui refusent toujours de se faire « vacciner » dans le pays.

Les vraies répercussions commencent. Les classes dirigeantes du monde entier ne peuvent pas obliger les esclaves qu’elles commandent à désobéir à leurs ordres de prendre ce cliché. Au Pakistan, les punitions commencent.

Journal médical : obtenez le vaccin COVID-19, ou soyez sévèrement puni

Nous savions que cela allait arriver et cela ne s’arrêtera pas au Pakistan. Des revues médicales ont déjà suggéré que les refuseurs du monde entier devraient être « durement punis » pour ne pas avoir obéi volontairement. La décision totalitaire extrême au Pakistan a été prise lors d’une réunion de hauts responsables civils et militaires présidée par le ministre de la Santé du Pendjab Yasmin Rashid.

Rashid a déclaré que la politique désactiverait les cartes SIM appartenant à ceux qui ne se font pas vacciner “au-delà d’un certain temps”. « Nous faisons tout notre possible pour obliger les gens à se faire vacciner… Le gouvernement ne peut pas permettre à des individus, qui ne veulent pas se faire vacciner, de risquer la vie de ceux qui sont déjà vaccinés.», a déclaré le ministre de la Santé à l’Express Tribune du Pakistan. Elle a déclaré que le gouvernement provincial établirait un calendrier pour la mise en œuvre de la politique une fois qu’elle aurait reçu l’approbation formelle du Centre national de commandement et d’opération, qui coordonne la réponse nationale du Pakistan à Covid-19.

Les SIMS mobiles des personnes qui ne se font pas vacciner peuvent être bloqués, a-t-il été décidé lors d’une réunion du Cabinet sous la présidence du ministre de la Santé, le Dr Yasmin Rashid au Secrétariat civil. Le gouvernement ouvrira la vaccination sans rendez-vous des plus de 18 ans. pic.twitter.com/VXJWAWGzkd – Département de soins de santé primaires et secondaires Punjab (@PSHDept) 10 juin 2021

“[A] la décision finale a été prise de bloquer les cartes SIM mobiles des personnes qui ne se font pas vacciner », a déclaré Syed Hammad Raza, porte-parole du Département des soins de santé spécialisés du Pendjab, à Dawn, un quotidien pakistanais. Les dirigeants pakistanais envisagent également d’interdire à la population non vaccinée les restaurants, les parcs et les centres commerciaux, selon un rapport de RT.

