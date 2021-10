La classe de 21 ? Rencontrez les HUIT jeunes joueurs de Manchester United qui ont eu la chance de s’entraîner avec la première équipe

Avec les stars de la première équipe de Manchester United jouant actuellement des internationaux, le patron Ole Gunnar Solskjaer a donné à huit espoirs de l’académie la chance de briller.

United a pour principe de donner une chance aux jeunes talents et Solskjaer a maintenu la tradition depuis qu’il a pris ses fonctions, faisant de la place à Mason Greenwood dans son équipe tout en gardant Anthony Elanga, Teden Mengi et Hannibal Mejbri à proximité.

getty

Charlie Savage (au centre) fait forte impression à United

Alors que la majorité des Red Devils sont absents, le complexe d’entraînement Aon de United est le nouveau domicile des jeunes espoirs pour s’entraîner avec les autres équipes premières.

Jetons un coup d’œil aux derniers prodiges de Manchester United qui pourraient bientôt faire leurs débuts en équipe première.

CHARLIE SAUVAGE

Fils de l’ancien jeune joueur de United et international gallois Robbie Savage, Charlie gravit rapidement les échelons de l’académie, passant de moins de 18 ans à moins de 23 ans.

Milieu de terrain central comme son père, le joueur de 18 ans est à l’aise à la fois pour défendre et pour avancer et s’est également imposé comme un milieu de terrain technique et joueur de ballon plutôt qu’un joueur tenace comme Robbie l’était.

Savage Jr a révélé qu’il aimait la vie à Old Trafford. Il a déclaré: « J’aime vraiment jouer pour United, nous avons un bon groupe de gars là-bas. »

getty

Savage (à gauche) défie Nemanja Matic pendant l’entraînement

ALVARO FERNANDEZ

Venant de l’académie du Real Madrid, les Diables rouges ont accueilli Alvaro Fernandez dans l’équipe des moins de 18 ans.

Jouant à l’arrière gauche, Fernandez a fait 30 apparitions à différents niveaux de l’étape des jeunes de United la saison dernière et a progressé pour jouer 20 de ces matchs pour l’équipe des moins de 23 ans de Neil Wood en Premier League 2, bien qu’il n’ait eu que 18 ans en mars.

S’inspirant de la star du Real Madrid Marcelo, Fernandez a déjà obtenu cinq passes décisives à son actif.

.

Fernandes a rejoint United depuis l’académie du Real Madrid

CHARLIE MCNEILL

Charlie Mcneill n’est pas étranger à Manchester United car il est un fan d’enfance depuis le premier jour, bien que le joueur de 18 ans ait marqué 600 buts remarquables chez ses rivaux, Manchester City.

À son retour à l’académie des jeunes de United, Mcneill a marqué 24 buts en 21 matchs en Premier League des moins de 18 ans la saison dernière – quel retour.

getty

McNeill (à gauche) est un fan de United depuis toujours

JOE HUGILL

Battant Arsenal et Tottenham dans la course à la signature de Joe Hugill, United a obtenu un contrat de 300 000 £ de Sunderland pour l’avant-centre.

Hugill n’est pas resté longtemps chez les moins de 18 ans car il a été accéléré chez les moins de 23 ans en marquant 10 buts en 18 matchs, dont quatre lors de la victoire exceptionnelle de 6-3 contre Liverpool.

Debout à 6 pieds 2 pouces, le jeune de 17 ans est capable de dominer les défenseurs tout en permettant son toucher contrôlé.

getty

United a battu Arsenal et les Spurs dans la course pour signer Hugill (à droite)

DILLON HOOGEWERF

Dillon Hoogewerf, 18 ans, a signé avec l’académie de l’Ajax en 2019, inscrivant 12 buts et 11 passes décisives pour les moins de 18 ans des Red Devils la saison dernière avant de rejoindre l’équipe des moins de 23 ans.

A l’origine avant-centre, Hoogewerf est passé à un large rôle d’attaquant car il est efficace sur les deux ailes.

getty

Hoogewerf a rejoint United en provenance de l’académie très appréciée de l’Ajax

MARC JURADA

Originaire de l’académie de Barcelone, Marc Jurado a refusé l’offre d’un contrat de trois ans de son club d’enfance pour Manchester United.

Le joueur de 17 ans est arrivé à Old Trafford avec le record du but le plus rapide jamais enregistré chez les jeunes lors d’un match des moins de 10 ans contre Viladecans.

L’arrière droit a fait ses débuts chez les moins de 23 ans vers la fin de la saison dernière avec les Red Devils.

getty

Jurado défie Aaron Wan-Bissaka pour le ballon

CHARLIE WELLENS

Comme son père, le manager de Doncaster Richie Wellens, Charlie est un milieu de terrain central et est devenu un acteur clé de l’équipe de jeunes de United.

Suscitant l’intérêt de l’Inter Milan, Wellens a prospéré au poste d’arrière latéral, marquant trois buts pour les moins de 18 ans la saison dernière et passant du côté des moins de 23 ans avec trois passes décisives lors des sept premiers matchs de cette saison.

getty

Wellens (à gauche) est le fils de l’ancien patron de Donny Richie

BJORN HARDLEY

Manchester United n’a pas tardé à recruter Bjorn Hardley de l’académie du NAC Breda, impressionnant les recruteurs du club.

Le jeune Néerlandais a fonctionné efficacement à l’arrière et a également plongé dans la position de milieu de terrain défensif tout au long de ses 17 apparitions pour l’équipe des moins de 18 ans la saison dernière.

Le joueur de 18 ans a joué chaque minute de la campagne de Premier League 2 de l’équipe des moins de 23 ans jusqu’à présent cette saison, marquant récemment contre Liverpool dans un 3-0 qui a laissé le patron Neil Ryan jaillir d’éloges.

Ryan a déclaré: « Je pensais que Bjorn Hardley était exceptionnel. Son mouvement à l’arrière. C’est un vrai leader.

getty

Hardley (à gauche) regarde Juan Mata closley

BALLER

Subbed par Southgate, mais voici les raisons pour lesquelles Grealish peut remporter la Coupe du monde pour l’Angleterre

BOUCHON SUPÉRIEUR

Les gardiens ont-ils besoin de leur propre Ballon d’Or ? Nos candidats pour ‘Golden Gloves 2021’

JEUX DE LA FAIM

Leur patron était le meilleur sur FIFA et l’attaquant avait pris sa retraite…

BÂTON OU TOURNEZ

10 raisons pour lesquelles Lingard devrait acheter une bonne affaire de la fenêtre de transfert de janvier

CINQ VIVANTS

Le monde selon Gabby : Haaland ? Salah ? Top 5 des meilleurs joueurs du moment

BARCA BRILLANCE

Rencontrez Gavi, le « joueur complet », le prochain grand joueur du Barça et de l’Espagne, âgé de 17 ans