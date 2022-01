La classe est en session: 17 secrets sur Zoey 101

Les enfants ont tous grandi, mais c’est le moment idéal pour retourner à l’école.

Zoey 101 a fait sa première sur Nickelodeon il y a 17 ans, devenant la petite sœur d’une certaine pop star, Jamie Lynn Spears, dans une sitcom chérie et servant de tremplin à toutes sortes de futurs noms célèbres qui avaient des rôles moraux, y compris Ashley Benson, Harry Shum Jr., Paroisse Janel, Miranda Cosgrove, jennette mccurdy, Brandi Cyrus, Keegan Allen, jessica stroup et Kevin McHale.

Bien que la série n’ait duré que quatre saisons, la nostalgie est profonde avec celle-ci, et les fans étaient ravis lorsque les acteurs se sont réunis pour tourner un sketch pour le redémarrage de All That, puis se sont réunis en 2020 pour faire une vidéo pour un nouvel enregistrement du chanson thème de l’émission, « Follow Me (Zoey 101) ».

« Cela a été long à venir! » Spears a dit à E! Des nouvelles du projet All That, la première fois que beaucoup d’entre eux se voyaient depuis des années. « Je suis tellement excité de pouvoir réunir le casting et de pouvoir recréer autant de souvenirs incroyables, mais je suis très excité par ce qui va arriver dans le futur. »