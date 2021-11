La «clause Brundle» de la F1 n’exige pas que les célébrités donnent des interviews sur la grille

Dans le tour d’horizon : la Formule 1 a modifié ses procédures de grille pour les célébrités à la suite de l’apparition notoire de Megan Thee Stallion au Grand Prix des États-Unis.

En bref

La «clause Brundle» a expliqué La Formule 1 a révisé sa procédure de grille pour les célébrités après que des images soient devenues virales montrant une altercation entre Martin Brundle et Megan Thee Stallion – ainsi que son entourage – au Grand Prix des États-Unis.

Le vainqueur des 24 Heures du Mans, champion du monde Sports-Prototype et vétéran de 158 grands prix, maintenant dans sa 25e année en tant que diffuseur de F1, a tenté d’interviewer la star du rap texan de 26 ans sur la grille avant la course sur le Circuit des Amériques. Alors que la rappeuse se moquait de l’approche de Brundle, ses compagnons ont traité le commentateur de Sky d’une manière plus sévère.

Au cours de leur couverture du week-end du Grand Prix du Mexique, Sky a indiqué que la F1 avait modifié ses procédures pour les célébrités. La couverture ailleurs a affirmé qu’une soi-disant «clause Brundle» «interdirait les gardes du corps des grilles de F1 et exigerait des interviews de célébrités».

. comprend que les politiques ne sont pas aussi drastiques. Les célébrités seront invitées à ne pas amener d’agents de sécurité sur la grille, qui est déjà bien surveillée, mais les stars ne sont pas tenues de donner des interviews. On leur rappellera la nécessité d’être courtois s’ils sont approchés par les médias.

Le GP du Mexique « l’un de mes meilleurs » malgré une chute au premier tour – Tsunoda

Analyse: Pourquoi Red Bull a été trop rapide pour blâmer Tsunoda pour leurs tours gâchés en Q3Yuki Tsunoda était satisfait de sa performance au Grand Prix de Mexico malgré la frustration de l’équipe Red Bull et son abandon dans une chute quelques secondes après le départ.

« Même si je n’ai même pas terminé le premier tour du GP du Mexique, je pense que ma performance jusqu’à dimanche a été l’une de mes meilleures de la saison », a-t-il déclaré. « Pour la troisième course consécutive, je suis arrivé en Q3, j’ai eu un bon rythme tout le week-end et je me sentais généralement confiant dans la voiture.

“Ma première visite au Mexique n’a pas déçu, ce fut une expérience tellement incroyable, les fans sont tellement passionnés et c’était tellement génial à voir.”

Haas veut garder Fittipaldi

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré que l’équipe souhaitait conserver son pilote de réserve Pietro Fittipaldi, qui a piloté pour l’équipe deux fois l’an dernier en remplacement du blessé Romain Grosjean.

« Pietro est un très bon gars, c’est un très bon pilote et il fait maintenant partie de notre famille », a déclaré Steiner. « Nous ne pouvons toujours pas nous passer de lui, mais l’année dernière, lorsque Romain a eu son accident et qu’il a dû intervenir, il a fait un travail fantastique n’ayant pas été dans la voiture depuis près d’un an. Pietro est l’un d’entre nous et j’espère qu’il restera avec nous.

Pour éviter tout doute, peu importe qui visite la grille de F1, plus on est de fous. Parlez-moi, ignorez-moi, poussez, faites signe, serrez dans vos bras, appelez-moi des noms, tout ce qui vous rend heureux. Tout ce que je demande, c’est que vous vous imprégnez de l’atmosphère, profitez du privilège. Je n’ai demandé aucun changement de protocole de grille – Martin Brundle (@MBrundleF1) 9 novembre 2021

La F1 débarque à Londres ! Les plans pour construire un nouveau circuit East End aux Royal Docks sont à un stade avancé (Daily Mail)

« Le consortium est en pourparlers avec la F1 sur l’introduction du Grand Prix de Londres au calendrier des courses en plus du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. La proposition a le plein soutien du maire de Londres Sadiq Khan, qui souhaite amener la F1 dans la capitale avant son deuxième mandat se termine en 2024. »

Opérations chirurgicales, rééducation et possible retour en F3 : quelle est la prochaine étape pour Correa ? (F3)

« J’aimerais avoir plus de vie l’année prochaine. J’ai l’impression que depuis deux ans et demi j’ai vécu dans une prison de mon choix, parce que tout ce que je fais c’est me rééduquer, m’entraîner, dormir, travailler, conduire. Tout tourne autour de ça, et je commence à ressentir le péage mental que cela prend. c’est l’un de mes objectifs. »

Pourquoi la performance mexicaine de Verstappen m’a rappelé Michael Schumacher (F1)

« Michael Schumacher avait l’habitude de marcher longtemps sur une piste le jeudi précédant un week-end de course. Il regardait les virages et vérifiait les voies d’évacuation si les choses tournaient mal. Il saurait alors si vous pouvez vous échapper en toute sécurité d’un mouvement audacieux et soyez plus confiant pour faire ce mouvement. Max a très bien réussi le premier virage au Mexique et avait la confiance nécessaire pour le réussir. «

Cem Bolukbasi se prépare à passer en Formule 2 pour 2022 (Formula Scout)

« Cette année, c’était vraiment un miracle pour nous de faire de la F3 asiatique plus Euroformula. Nous avons collecté pas mal d’argent, quand on y pense. Ce n’était pas facile, mais nous avons beaucoup plus à montrer aux sponsors, et notre les réunions se passent très bien. Cela s’annonce très positif, et nous ferons de notre mieux. Je pense que ce sera un grand pas, et je vais m’assurer d’être prêt pour cela. «

Le champion en attente de F1 Verstappen est l’un des meilleurs joueurs de la FIFA au monde (Insider)

« Selon le site de statistiques de la FIFA Futwiz, Verstappen – qui porte le nom de joueur ‘crgboy007’ en ligne – a été classé 21e au monde dans le mode de jeu FIFA Ultimate Team en janvier 2019, alors qu’il a atteint la 31e place au monde en août 2018. »

Les Chinois et les Saoudiens contrecarrent les avancées vers un accord sur le climat (The Times – abonnement requis)

« Les émissions de l’Arabie saoudite sont fortement influencées par sa plus grande entreprise, le géant pétrolier Saudi Aramco, et on pense qu’elle craindrait de révéler des informations sur ses performances. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

