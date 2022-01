La clause de libération de 20 millions de livres sterling de Chris Wood pourrait ne pas s’appliquer avant l’été, a déclaré talkSPORT, car Simon Jordan dit que Burnley agite le  » drapeau blanc  » en vendant l’attaquant à Newcastle  » volontairement « 

Simon Jordan a été informé que Burnley vendait Chris Wood à Newcastle «volontairement», car sa clause de libération n’entre en vigueur que l’été.

Les Magpies concluent un accord pour signer le joueur de 30 ans alors qu’ils cherchent à s’éloigner de la zone de relégation de la Premier League.

.

Wood pourrait également affronter Burnley à Turf Moor le dernier jour de la saison

La signature de Wood est également susceptible d’affaiblir Burnley, qui risque également de s’effondrer.

Il est largement rapporté que Burnley a finalement été impuissant lorsque Newcastle a activé sa clause de libération de 20 millions de livres sterling lors de la soumission de l’offre.

Cependant, de nouvelles informations que Jordan a reçues suggèrent que les Clarets laissent Wood partir par choix et l’expert de talkSPORT pense que Burnley montre le drapeau blanc si cela s’avère être le cas.

« Il vient d’être porté à mon attention qu’il est possible que cette clause de libération ne s’applique pas avant l’été », a déclaré Jordan à propos de White and Jordan.

« Si tel est le cas, cela signifie que Burnley l’a potentiellement vendu volontairement plutôt que contre leur volonté.

.

La vente de Wood laisse Dyche à court d’attaquant et est un coup dur pour la mission de survie de Burnley en Premier League

«Ils pourraient encaisser et se préparer à la relégation. J’ai toujours eu de sérieuses inquiétudes pour ce modèle de propriété, à propos d’Alan Pace et de sa petite bande et de la façon dont ils ont acheté ce club de football.

« Si tel est le cas, laisser votre joueur aller volontairement à un rival de relégation, je ne sais pas ce que cela vous dit. C’est un territoire de drapeau blanc à moins qu’ils ne tirent quelque chose de l’éther et nous montrent ce qu’ils vont obtenir est mieux que Chris Wood. Pas génial, n’est-ce pas ? »

Cependant, Neil Warnock pense que c’est un accord qui peut convenir aux deux clubs car Wood est un bon joueur à avoir si Newcastle joue dans le championnat la saison prochaine.

Warnock a tenu à souligner que cela ne deviendrait une bonne affaire pour Burnley que si le manager Sean Dyche était en mesure de signer un remplaçant pour Wood en janvier.

.

Wood devrait être la deuxième signature de Newcastle en janvier

« Je pense que c’est une bonne affaire pour les deux clubs si Sean a prévu quelque chose et est autorisé à le faire », a déclaré Warnock à talkSPORT Breakfast.

« Je pense que Chris avait besoin d’un nouveau défi et il est le joueur idéal pour Eddie Howe parce que vous ne devez pas seulement penser à la survie de la Premier League, mais que se passe-t-il si le pire arrive et que vous avez besoin de joueurs qui vont retrousser leurs manches et le faire dans le championnat. Il correspond parfaitement à ce projet de loi, vous l’auriez dans les tranchées avec vous.

« Je pense que c’est une bonne signature pour Newcastle. Je pense que c’est seulement bon pour Burnley si Sean a l’argent et qu’il a quelqu’un en ligne et qu’il pense qu’il peut avoir quelqu’un.

OFFRE DE PARIS DU JOUR

888Sport – Pariez £10 Obtenez £30 + £10 Bonus Casino – RÉCLAMER ICI

Nouveaux clients uniquement. Dépôt minimum de 10 £ • Un pari qualifiant est une mise en « argent réel » d’au moins 10 £ • Cotes minimales 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari qualificatif et expirent après 7 jours • Le bonus de casino doit être réclamé dans les 7 jours • Pour retirer les bonus/gains associés, misez le montant du bonus x40 dans les 14 jours • Le bonus de casino expire après 60 jours • Les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org