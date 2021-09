La clause de responsabilité bloque les réacteurs nucléaires Westinghouse et NPCIL

L’Inde a l’intention d’abandonner les combustibles fossiles et d’ici 2031 de tripler sa capacité d’énergie nucléaire en générant environ 22 480 MW d’électricité à partir de centrales nucléaires. (Source de la photo : IE)

La société américaine Westinghouse et la Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) gérée par l’État continuent de discuter de la manière de procéder pour construire six réacteurs de 1 100 MW à Kovvada, AP. Répondant à une requête de Financial Express Online concernant l’état de la coopération industrielle en attente de longue date, le ministre des Affaires étrangères Harsh Shringla a qualifié les discussions de positives et a confirmé que les autorités compétentes étaient en contact. “NPCIL, qui traite des questions concernant le fonctionnement et la maintenance des réacteurs nucléaires en Inde, est en discussion avec Westinghouse.”

Ajoutant: «Les deux discutent de la façon de procéder. Il y a évidemment des moments positifs ; Cependant, il y a des problèmes qui doivent être résolus, y compris la responsabilité, etc.

En février 2020, l’Inde et les États-Unis devaient signer un protocole d’accord à l’issue des pourparlers entre le Premier ministre Narendra Modi et l’ancien président américain Donald Trump qui s’était rendu dans le pays. Étant donné que les questions liées à la loi indienne sur la responsabilité nucléaire n’étaient toujours pas résolues, aucun protocole d’accord n’a été signé.

L’entreprise américaine Westinghouse avait proposé une méthodologie de construction modulaire pour la construction de réacteurs en Inde, et des délais avaient également été fixés pour le projet et, selon des sources, les problèmes de responsabilité étaient en train d’être résolus.

L’année dernière, il y a eu plusieurs séries de discussions entre les responsables de Westinghouse, les départements américains de l’énergie et du commerce, le Forum de partenariat stratégique américano-indien, NPCIL et plusieurs autres pour résoudre les problèmes en suspens.

L’Inde a l’intention d’abandonner les combustibles fossiles et d’ici 2031 de tripler sa capacité d’énergie nucléaire en générant environ 22 480 MW d’électricité à partir de centrales nucléaires.

En savoir plus sur la question de la responsabilité des exploitants nucléaires

Parmi les trois problèmes les plus importants qui retardaient la mise en œuvre de l’accord sur le nucléaire civil figuraient la demande des États-Unis de suivre les matières nucléaires qu’ils fourniront à l’Inde, le droit de poursuivre les fournisseurs et, surtout, l’article 46 de la responsabilité civile pour Loi sur les dommages nucléaires 2020. La clause de la loi indienne sur la responsabilité nucléaire offre à la victime des recours en responsabilité délictuelle.

La loi du pays stipule également clairement que l’exploitant de la centrale nucléaire sera tenu de payer environ 1 500 crore de roupies en cas d’accident.

En vertu de l’article 17 (b) de la Loi, l’exploitant a le « droit de recours ».

Dans le cas de l’Inde, la NPCIL, qui relève du Département de l’énergie atomique, exploite toutes les centrales nucléaires du pays. Il a le droit de poursuivre les fournisseurs.

Westinghouse et NPCIL négocient depuis près d’une décennie. Cependant, toutes les discussions ont été suspendues car la société basée aux États-Unis avait déclaré faillite en 2017. À la suite de quoi l’Inde a contacté la société mère japonaise Toshiba et a demandé son aide pour résoudre le problème.

Alors que les négociations technico-commerciales sont à un stade avancé, les pourparlers avec les États-Unis – Exim Bank pour un prêt de 9 milliards de dollars pour la construction des réacteurs sont bloqués.

