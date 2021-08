La claviériste de Fleetwood Mac, Christine McVie, vend son catalogue à Hipgnosis

Le fonds d’investissement dans la chanson basé au Royaume-Uni Hipgnosis a officiellement acquis le catalogue de 115 titres de la chanteuse et claviériste de Fleetwood Mac Christine McVie.

Hipgnosis a récemment dévoilé l’accord très médiatisé, qui représente le dernier d’une longue série de jeux de plusieurs millions de dollars pour l’entité. Certes, l’entreprise fondée par Merck Mercuriadis a chuté de plus d’un milliard de dollars sur la propriété intellectuelle musicale au cours de l’exercice 2021 (couvrant les 12 mois se terminant le 31 mars), y compris tout ou partie des catalogues du co-fondateur de Beats by Dre Jimmy Iovine, Shakira, LA Reid et Chrissie Hynde, pour n’en nommer que quelques-uns.

Bien que les détails financiers de l’accord d’Hipgnosis avec Christine McVie n’aient pas été révélés publiquement – ​​il en va de même pour les autres investissements de propriété intellectuelle de la société de trois ans – les supérieurs ont précédemment déclaré qu’ils payaient un multiple d’acquisition moyen de 15 fois les catalogues. valorisations de marché. Certaines estimations de l’industrie ont placé ledit multiple à plus de 20 fois pour les catalogues de renom.

Quoi qu’il en soit, la transaction englobe tous les morceaux que McVie, 78 ans, a écrits au cours de sa carrière de plus de cinq décennies, y compris les succès de Fleetwood Mac tels que “Over My Head” de 1975 ainsi que “Don’ de 1977”. t Stop » et « You Make Loving Fun ». De plus, le musicien né à Bouth a sorti trois albums solo à ce jour, dont le plus récent, In the Meantime, est devenu disponible pour les fans en 2004.

Abordant l’acquisition du catalogue de Christine McVie dans un communiqué, Merck Mercuriadis a déclaré en partie : « Au cours des 46 dernières années, le groupe a eu trois auteurs et chanteurs distincts, mais l’importance de Christine est amplement démontrée par le fait que huit des 16 chansons du groupe Les albums de Greatest Hits sont de Christine.

«C’est merveilleux pour nous d’accueillir Christine dans la famille Hipgnosis et particulièrement merveilleux de la réunir à nouveau à Hipgnosis avec Lindsey Buckingham. Entre Christine et Lindsey, nous avons maintenant 48 des 68 chansons sur les albums les plus réussis du groupe », a terminé l’ancien manager d’Elton John et Nile Rodgers.

En ce qui concerne ce dernier, Hipgnosis – qui a émis 128 millions de nouvelles actions il y a environ un mois, levant 215 millions de dollars pour financer de nouveaux rachats de catalogues – en janvier, s’est emparé de l’intégralité du catalogue de 259 chansons du guitariste principal de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham. Après le succès viral de “Dreams” généré par TikTok l’automne dernier, Primary Wave a acquis en décembre une participation majoritaire dans le catalogue d’édition de Stevie Nicks, dans ce qui aurait été un accord de 100 millions de dollars.

Enfin, Mick Fleetwood a lancé 2021 en encaissant son catalogue enregistré de plus de 300 pistes dans le cadre d’un accord avec BMG. Malgré ces investissements et d’autres investissements massifs dans la musique IP, des entités telles que Concord, Reservoir, Iconic Artists Group d’Irving Azoff, Round Hill Music et d’autres ont continué à effectuer des achats importants au cours des huit premiers mois de cette année.