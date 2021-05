La clé Android TV 1080p de Walmart pourrait avoir un prix ridiculement bas

Si vous pensiez que la boîte 4K de Walmart était abordable, vous allez vous régaler. Android TV Guide et 9to5Google ont repéré une liste sur Walmart pour un Onn FHD Streaming Stick qui ne se vendra que 24,88 $ – le prix le plus bas à ce jour pour un appareil Android TV aux États-Unis.

On ne sait pas exactement comment Walmart a réduit les coûts pour rendre son appareil Android TV 1080p si abordable, bien que le 1 Go de RAM suggère que le bâton utilise un matériel résolument bas de gamme. Cependant, il a toujours la télécommande que vous avez vue avec l’appareil 4K, vous aurez donc toujours la commande vocale de Google Assistant ainsi que des raccourcis vers des services tels que Disney Plus, Netflix et HBO Max.

Comme pour le lancement du streamer 4K, Walmart n’a pas précisé quand sa clé Android TV sera livrée. Il est simplement décrit comme «en rupture de stock». Si l’histoire est une indication, cependant, il sera discrètement mis en vente relativement bientôt.

L’offre Walmart pourrait être un bon rapport qualité-prix si vous recherchez simplement l’appareil Android TV le moins cher que vous puissiez trouver. C’est la moitié du coût du Chromecast avec Google TV. Cela dit, le périphérique de streaming Onn UHD ne coûte qu’environ 5 $ de plus. Cela pourrait valoir la peine d’acheter l’appareil légèrement plus coûteux pour pérenniser votre configuration, même si vous n’avez pas l’intention d’acheter un téléviseur 4K de si tôt.