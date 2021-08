La clé de la stratégie de marque intelligente

Je sais que pour certains nouveaux entrepreneurs, « image de marque » peut être un mot effrayant. Les « grands types » dépensent des millions pour leurs efforts de marque, alors comment pouvez-vous rivaliser ?

En un mot, la cohérence. Vous rivalisez avec la cohérence de votre image de marque.

Je vous promets qu’une marque forte et ciblée attirera les clients parfaits comme un aimant.

Alors pourquoi la cohérence est-elle la meilleure chose à faire pour votre image de marque ? Et comment gardez-vous votre image de marque cohérente? Allons-y.

Utilisez la cohérence pour une meilleure image de marque

Pour réussir en affaires, vous devez savoir comment tirer le meilleur parti de votre site Web, des médias sociaux et des autres canaux de marketing en ligne.

Et pour tirer le meilleur parti de ces canaux marketing, vous avez besoin de cohérence de marque.

Alors, qu’est-ce que j’entends par cohérence de la marque ?

Tout d’abord, vous devez (répéter : devez) passer par le processus de définition claire de votre marque. Faites-le avant de créer votre site Web, de rechercher des vitrines ou de commencer à planifier vos packages commerciaux. Si vous ne savez pas qui vous êtes et en quoi consiste votre entreprise, rien d’autre ne se déroulera comme vous le souhaitez.

Alors, comment déterminez-vous le positionnement de votre marque ? Vous commencez par comprendre votre position de vente unique (USP) et ce qui vous distingue de vos concurrents.

Ensuite, vous faites un suivi avec un énoncé de positionnement de marque qui guidera toutes vos futures initiatives de marketing. Si vous êtes bloqué, trouvez ici 6 étapes pour renforcer la perception de votre marque.

Comment utiliser votre marque de manière cohérente

Une fois que vous avez établi le cœur de votre marque, vous voudrez vous assurer que toutes vos transactions marketing et commerciales reflètent la voix et la personnalité de votre marque.

Sur le terrain, cela signifie que chaque interaction qu’une personne a avec votre marque doit avoir la même apparence. Et cet aspect et cette sensation doivent apparaître en un instant. N’oubliez pas que vous n’avez que cinq secondes environ pour faire une première impression. Alors, quel genre de première impression voulez-vous donner.

C’est pourquoi il est si important d’avoir un guide de marque pour identifier votre style pour tous les supports visuels. Utilisez les mêmes couleurs et polices dans tous vos supports marketing, ainsi que votre logo. Restez cohérent de cette manière et les clients reconnaîtront instantanément votre marque chaque fois qu’ils interagissent avec elle.

Nos propres directives de marque fournissent une idée globale de ce que nous voulons que notre marque émane et des éléments de conception et de style que nous utilisons dans tous nos supports marketing.

Alors, êtes-vous déjà passé par le processus de définition claire de votre marque ? N’oubliez pas qu’une marque avec de l’individualité a un avantage concurrentiel unique.

Vous pouvez trouver des conseils sur la façon de créer une identité de marque mémorable ici.

Publié à l’origine ici.

Auteur : Susan Friesen

Suivez @eVisionMedia

Susan Friesen, fondatrice de la société primée de développement Web et de marketing numérique eVision Media, est spécialiste Web, consultante en affaires et marketing et conseillère en médias sociaux. Elle travaille avec des entrepreneurs qui ont du mal à manquer de connaissances, de compétences et de soutien nécessaires pour créer leur présence commerciale en ligne.

En tant que… Voir le profil complet ›