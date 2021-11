La clé de l’accord de Newcastle, alors que la source de la Juve indique où ira l’as de Man Utd Pogba

L’avenir de Paul Pogba a été évoqué par un « haut responsable de la Juventus », et un déménagement à Newcastle en janvier pourrait être un facteur déterminant pour l’avenir du Français, selon un rapport.

Le lieu précis où Pogba jouera son football la saison prochaine est un sujet de discussion constant depuis le début de la saison. Le milieu de terrain est dans la dernière année de son contrat à Old Trafford et les rapports diffèrent quant à savoir si de nouvelles conditions seront écrites.

Quoi qu’il en soit, si l’impasse contractuelle persiste jusqu’en janvier, Pogba pourra signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers. La Juventus, le PSG et le Real Madrid ont tous été liés.

Maintenant, le point de vente en ligne Caught Offside a fourni une mise à jour sur la situation.

Ils citent un « haut responsable de la Juventus » qui a suggéré qu’il serait incroyablement difficile pour le club turinois de signer Pogba.

Leur problème découle de leur incapacité à se permettre ce que Pogba exigera dans le département des salaires. La source a également laissé entendre que ce serait le PSG ou le Real Madrid qui gagnerait la course – en supposant que Pogba ne signe pas d’abord un nouvel accord avec United.

« Nous ne pensons pas que ce sera possible maintenant. Gardez un œil sur le PSG et le Real Madrid », a déclaré le responsable.

Il est expressément indiqué dans l’article que la présence d’Aaron Ramsey dans les livres est un obstacle majeur à leurs espoirs Pogba. La Juventus est considérée comme «ouverte» à déplacer le Gallois, mais son âge et son salaire élevé rebutent les prétendants potentiels. C’est peut-être là que Newcastle entre en jeu.

Les Magpies riches en liquidités seront à la recherche de signatures de renom en janvier et les salaires élevés de Ramsey ne dissuaderont pas le club le plus riche du monde.

Ramsey a récemment été vérifié dans un rapport qui revendiquait un nouveau patron Eddie Howe cherchait à faire du shopping à la Juventus lorsque la fenêtre s’ouvre. Ramsey a été cité dans le rapport.

Si un accord pour le milieu de terrain peut être conclu, la Juventus serait de retour dans le mix pour signer Pogba. Sinon, ce sera au PSG ou au Real d’éloigner Pogba de United.

Les moments emblématiques de Kylian Mbappe pour le PSG, la France et Monaco

Nani révèle son rôle dans le transfert de Fernandes à Man Utd

Pendant ce temps, l’ancienne star de Man Utd, Nani, a révélé son rôle en aidant les Red Devils à recruter un talent de classe mondiale.

Lors d’une récente interview avec ., Nani a expliqué comment il a aidé à convaincre Bruno Fernandes sur le club de Manchester.

« C’était drôle parce que quelques mois plus tard, quand je suis allé à Orlando, j’ai vu les nouvelles et je lui ai envoyé un texto parce que je voyais Man City et Man United et Tottenham se battaient pour lui. J’ai dit : ‘si tu dois y aller, tu choisis Man United ! C’est le meilleur!' »

Nani a eu des sorts à Fenerbahce, Valence, Lazio et Sporting après avoir quitté Man Utd. Il représente maintenant Orlando en MLS.

Quant à savoir s’il suit toujours les géants anglais, Nani a ajouté : « Toujours. Si je n’ai pas de jeu en même temps, bien sûr. C’est spécial maintenant avec Cristiano [Ronaldo] là.

« De toute évidence, quand vous voyez les nouvelles et la situation de lui à la Juventus, vous pouvez imaginer qu’il n’y avait pas de meilleur endroit pour lui que d’y retourner. Dans ma tête, je savais qu’il pouvait partir.

« Je savais que la nouvelle serait vraie, donc ce n’était pas vraiment une surprise pour moi. C’est toujours une motivation de voir Man United et Old Trafford pleins de fans. L’atmosphère qui règne dans ce stade est tout simplement incroyable. C’est bon de voir et de se souvenir de bons moments.

LIRE LA SUITE: Man Utd résoudra deux problèmes avec la décision majeure de transfert de Dean Henderson